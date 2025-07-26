川普抵蘇格蘭 將先後會晤英歐領導人

美國總統川普今天抵達蘇格蘭展開訪問，將先後會晤英國及歐盟領導人。川普表示，27日將與歐盟代表會面，看能否達成貿易協議，目前癥結點可能涉及多達20項不同議題。

川普（Donald Trump）今天至29日訪問蘇格蘭，將先後造訪登拜里（Turnberry）和亞伯丁（Aberdeen），預計明天與英國首相施凱爾（KeirStarmer）會面。

川普今早啟程前在白宮向媒體表示，他將與施凱爾會晤，討論雙方先前達成的貿易協議。不過，他在抵達蘇格蘭後又說，協議既已達成，「我們會針對協議之外的議題舉行會議」。

另外，川普在蘇格蘭接受媒體訪問時也說，27日將與歐盟代表會面，「看看能否達成一項協議」「歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）會來到這裡，我們很期待」。

他還說，和歐盟達成協議的機率大概是五五波，癥結點可能涉及多達20項不同的議題。

范德賴恩稍早在社群媒體X發文寫道：「在與美國總統取得良好談話後，我們同意週日在蘇格蘭會面，討論跨大西洋貿易關係及如何讓關係保持堅實。」

英國「金融時報」（Financial Times）近日引述消息人士報導，歐盟與美國接近達成貿易協議，將對歐洲進口商品徵收15%關稅，類似於川普本週與日本敲定的協議。

川普4月初在「解放日」祭出對等關稅措施，他本月稍早簽署行政命令將對等關稅暫緩期延至8月1日，好讓各國有更多時間與美談判，但同時也向20多個貿易夥伴寄出關稅函，包括發給歐盟的信函，揚言自8月1日起，對歐盟輸美商品課徵30%的關稅。