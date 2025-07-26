擬周日和歐盟主席會面 川普：歐盟須用錢買更低的關稅

美國總統川普25日表示，他預計27日與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）會面，川普說，雙方達成貿易協議的機會是一半一半；川普指出，如果談判成功，這將會是最大的貿易協議。

川普25日也表示，大部分的協議已經完成，美國會直接課徵特定的關稅稅率，美國接下來將寄出更多關稅通知函，各國可能面臨10%、15%或更少的關稅；川普說，美國可能會發出近200封關稅通知函。

川普25日出發訪問蘇格蘭，預計訪問坦柏利（Turnberry）和亞伯丁 (Aberdeen) ，並計畫於訪問期間與英國首相施凱爾（Keir Starmer）會面，完善兩國先前達成的貿易協議。

川普25日說，他與施凱爾擬討論到兩國的貿易協議，可能會做出一些微調，但主要是慶祝雙方達成協議。

至於有媒體詢問在鋼、鋁的關稅上是否還有的調整空間？川普表示，沒有，指如果美國為英國做出退讓，就要為其他國家退讓。

范德賴恩25日在社群網絡X平台上發文表示，「在與美國總統取得良好談話後，我們同意27日在蘇格蘭會面，討論跨大西洋貿易關係及如何讓關係保持堅實」。

川普說，美國與歐盟約有一半一半，甚至更小的機會達成貿易協議，並認為，歐盟必須要用錢交換更低的關稅。

川普表示，他先前對美日達成貿易協議沒有那麼樂觀，評估只有25%的機會，但日本一直回來談判；川普表示，日本向美國開放市場，他不知道歐盟會不會做出同樣的決定，但指出，歐盟非常希望能夠與美國達成貿易協議。

川普並表示，多數的貿易協議已經完成，美國將向這些國家課徵特定關稅；美國接下來一周擬寄送更多的關稅通知函，可能課徵10%、15%或更少的關稅稅率；川普說，當關稅通知函寄出，代表協議已經達成，他們必須支付通知函上的數字。

川普說，美國和歐盟有很大的機會達成貿易協議，並指出，如果雙方達成共識，這會是最大的貿易協議；川普也說，美國和加拿大之間的談判進展不太順利，加拿大可能是美國直接課徵關稅、不談判的國家。