澳洲開放進口美牛 川普：其他國家注意了

美國總統川普廿四日宣布，澳洲同意開放進口美國牛肉，並指其他不願意進口美國牛肉的國家要注意了；美國貿易代表葛里爾說，美方將持續與貿易夥伴互動，拆除不公平的貿易措施，確保美國不會被擋在關鍵市場之外。

對此，我國農業部表示，目前談判團隊持續就關稅與產業合作等議題進行密集談判，農業部仍秉持一貫立場，以維護產業競爭力、穩定永續發展、確保農民權益三大原則，在確保糧食安全的目標下，尋求雙方互惠共贏，為我國爭取最有利的談判結果。

根據台灣現行規定，針對美豬腎的萊劑容許值為○點○四ppm，較日韓及國際食品法典委員會○點○九ppm來得嚴格。至於美牛，台灣「食安法」第十五條規定，禁止輸入近十年內發生狂牛症國家、地區的頭骨、腦、眼睛、脊髓、絞肉、內臟等部位。

由於台美關稅稅率遲未公布，日前即傳出政府擬放行過去管制的美牛內臟及絞肉，並將豬腎萊劑容許值比照國際標準。

川普廿四日在社群網路「真實社群」（Truth Social）表示，經過多年努力後，澳洲終於同意接受美國牛肉，澳洲雖然和美國是非常好的朋友，但澳洲長年禁止美國牛肉，美國現在可以大量販售美國牛肉到澳洲，這也證明美國牛肉是世界上最安全、品質最優良的；川普還說，其他禁止進口美國牛肉的國家要注意了。

葛里爾和農業部長羅林斯也發出聲明，指澳洲政府開放美國新鮮和冷凍牛肉，是美澳貿易關係重要的一刻，也是屬於美國畜牧業的歷史性勝利。

葛里爾指出，澳洲數十年來用不正當的障礙來阻擋美國牛肉、阻礙美國進入市場；澳洲政府選擇開放的決定，為美國降低貿易障礙和取得市場開放，立下重大的里程碑，川普採取果斷的行為來對抗不公平的貿易措施，澳洲選擇開放美國牛肉正是川普領導的結果；貿易代表署將持續與美國的貿易夥伴互動，以拆下不公平的貿易措施，確保美國不會被擋在關鍵市場之外。

羅林斯表示，美國農民和畜牧主生產世界上最安全、健康的牛肉，美國牛肉過去廿年來被澳洲不科學的貿易障礙所禁止，是非常荒誕的。

國民黨立委葛如鈞表示，民間已有預測，可能農業、畜牧業相關或許會受到影響，不論是澳洲或日本的例子，顯然市場開放，美國進口的關稅降低，或者本來不能進口的要調整成為可進口，這些看起來是有可能發生，政府應提前因應。