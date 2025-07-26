川普談美歐達協議機率…五五波

儘管歐盟外交官員看好美、歐有望在近期談成協議，但美國總統川普表示，與歐盟達成貿易協議的機率為五五波，似乎在為外界樂觀預期澆冷水。

川普25日在啟程前往蘇格蘭前向記者表示，在與歐盟談成協議方面，「我會說有五成機率或更低一些」。川普也說，美國與歐盟談判人員正緊密合作，以達成協議。

川普本月稍早發信警告，若未能與歐盟在8月1日前達成協議，除既有產業特定關稅外，大多數歐盟商品將面臨30%的關稅。

歐洲談判代表樂觀預期，他們有望達成一項協議，為大多數出口產品設定15%基本關稅水準，並希望該水準涵蓋汽車等面臨產業特定關稅的類別。他們也希望替部分鋼鐵與鋁製產品設定可享有低關稅的配額。