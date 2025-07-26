日本鉅額投資是「簽約獎金」 川普：歡迎用錢換低關稅

美日達成貿易協議，日本承諾投資美國5,500億美元，又承諾開放市場。美國總統川普24日表示，美國給予日本15%的關稅，原本打算課徵約28%，日本基本上用錢買低的關稅稅率，他也開放其他國家用錢換取低關稅。

美日近日達成貿易協議，日本除了對美國開放市場、給予零關稅，還加碼投資5,500億美元，由美國獲取其中90%的利潤；美國擬課徵日本的關稅則從25%降至15%，日本出口美國的汽車也只被課徵15%關稅。

川普表示，美日貿易談判並不簡單，日方談判代表團曾中途離開談判，直接飛回日本，美日雙方多次交涉，雙方交涉時間長達數月，才得到現在這個結果。

川普說，日本承諾投資5,500億美元，其性質不是貸款，他稱為「簽約獎金」（signing bonus）。

隨著日本與美國達成貿易協議，南韓新任財政部長具潤哲和首席貿易談判代表呂翰九原訂25日與美方談判代表展開2+2會談，卻被美方通知臨時取消；根據路透社報導指出，取消原因是因為美財政部長貝森特的行程無法配合。

路透社引用南韓學者說法指出，美韓恐難在8月1日之前重新安排2+2會談，韓方最好的方法就是向美國要求延長關稅寬限期。

美國貿易談判代表，包括貝森特在內，預計下周與中國大陸代表在瑞典首都斯德哥爾摩展開第三輪高層會談。

美國戰略與國際研究中心（CSIS）朝鮮半島項目主席車維德說，美日之間達成貿易協議給南韓政府造成很大的壓力，現在不但時間緊迫，南韓也希望與美國達成與日本同等，甚至更好的協議。

不過，CSIS客座資深顧問塞勒認為，8月1日不是真正的期限，任何在8月1日前談成的條件都不會是談判的終點，15%的關稅是目前的「魔法」數字，評估南韓可能無法談到低於這數字。

南韓產業通商資源部25日表示，部長金正官和呂翰九24日在華府時，與美國商務部長盧特尼克會談約80分鐘。從美返韓的南韓國家安保室長（相當於白宮國安顧問）魏聖洛表明，美韓關稅談判已進入關鍵最後階段。