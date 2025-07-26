川普對陸策略傳轉向「交易模式」 將牽動新一輪貿易協商

美國與中國大陸下周將舉行新一輪貿易協商之際，美國總統川普據傳正轉向「交易模式」，日益聚焦試圖與北京當局敲定有利可圖的交易，目標是讓更多美國企業和科技進入中國大陸市場。

川普政府今年多數時間一直透過關稅等策略，施壓供應鏈移出大陸，目標是削弱北京當局地緣政治影響力，並推動美國企業製造業工作機會回流美國。

不過，美國媒體引述知情人士指出，川普如今比較想和大陸做生意。

白宮正轉而積極鼓勵大陸擴大採購美國技術，已取消輝達H20人工智慧（AI）晶片銷往大陸禁令，便是例證之一。曾在川普第一任期擔任美國副國務卿的畢根（Stephen Biegun）說：「總統希望敲定經濟協議，他正積極推動與中國大陸協商這類交易。」

美國和大陸都致力爭取更多時間協商全面協議，美國財政部長貝森特本周已預告，下周初將與大陸官員在瑞典斯德哥爾摩會面，商討延長8月12日到期的關稅休戰協議。

他透露，大陸是否加碼採購美國產品，是美國能否與該國達成協議關鍵之一，「我們希望他們開放市場，大陸有14億人口，儲蓄率很高，具備成為大型消費經濟體的潛力」。

但截至目前為止，大陸國家主席習近平對調整由國家主導的經濟模式興趣缺缺，引發川普政府能否成功讓大陸大舉加碼採購農產品和工業產品的質疑。大陸近來提振低迷經濟成長的行動，持續老調重彈，包括不斷花錢在基礎建設，以及協助家電與電子裝置製造商消化過剩庫存的舊換新方案。