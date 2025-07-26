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專家預測：美年底漲價潮 明年通膨高峰

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美媒Vox Media廿四日報導，多位美國經濟學者預測，若川普政府關稅政策不變，今年底前企業終將因承受不住財務壓力而被迫調整商品售價。投資研究機構晨星公司分析師卡德威預測，通膨高峰將不會出現在今年、而是明年，屆時關稅影響將逐步擴散至整個經濟體系。

川普政府關稅政策充滿不確定性，自四月「解放日」以來，企業尚未大幅調漲價格，主因是多數國家的關稅還沒被徵收，故關稅對物價的衝擊尚未完全顯現。

美國六月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增百分之二點七，高於五月的年增百分之二點四；食品、住房和二手車價格漲幅更高。這是通膨可能在攀升中的第一個跡象。

經濟學者咸預測，若川普政府關稅政策不變，物價將持續上漲。

對川普政府主張關稅將推升物價的看法有誤，穆迪分析公司分析師柯雅表明，不認為通膨預測有誤，只是早晚而已。美國麻省理工學院（ＭＩＴ）研究員霍農也提到，目前物價漲幅還不明顯，但等到八月底時就會發現。

卡德威預測，等到明年，關稅的影響將非常劇烈，因為即使那些已與美國達成貿易協議的國家，也面臨過去難以想像的高關稅。

美國耶魯大學預算實驗室估計，關稅恐使每戶美國家庭每年平均損失二三○○美元（約台幣六點八萬元）。

有零售商雖提前進貨，希望在關稅帶來衝擊前先穩住價格，但庫存終會耗盡。

某些商品價格上漲的可能性比其他商品更高。根據統計，二月至六月主要家電的價格已上漲百分之五點七，家具的價格則上漲百分之一點七。霍農指出，等到購物季時，美國消費者可能會開始感受到荷包壓力。

如今許多企業仍在觀望，希望未來幾個月關稅能暫緩或取消。

關稅 川普

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