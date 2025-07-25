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川普赴英打小白球 施凱爾爭取關稅減免

聯合報／ 編譯季晶晶／綜合報導

美國總統川普廿五日將赴蘇格蘭，展開為期五天的高爾夫球之旅，大部分時間會脫離公眾視線。英國首相施凱爾計畫把握此次機會，遊說川普加快敲定削減英國鋼鐵關稅的最終協議。

英國官員說，施凱爾預定廿八日與川普會面，藉此推動英美深化貿易關係，包括降低蘇格蘭威士忌輸美的關稅。

川普五月八日宣布達成美英貿易協議，已為英國汽車與航太業者爭取到較低關稅，但鋼鐵業仍受限於百分之廿五的進口關稅，雖然已低於川普對全球施加的百分之五十稅率。美方為英國提供部分豁免，以爭取協議落實的時間。英方希望能在未來幾周內敲定鋼鐵協議，也不排除更早達成突破的可能性。

美英正就鋼鐵關稅的技術與法律細節進行協調，包括配額制度與原產地規定等。美方堅持，僅限於在英國冶煉並澆鑄的鋼材，才能享有配額待遇。

除了鋼鐵以及威士忌，施凱爾將與川普商討的議題，可望包括烏克蘭、加薩與更廣泛的中東局勢，並將強調英國應豁免於未來美方對藥品加徵關稅的名單之外。

川普此行將前往他在蘇格蘭的兩座高球度假村，為九月正式國是訪問英國做準備。屆時他將下榻溫莎城堡，與英王查理三世與王后卡蜜拉會面。

關稅 川普 施凱爾 高爾夫

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