日本5500億「是簽約獎金」！川普：可用錢來買低關稅

美日達成貿易協議，日本承諾投資美國五五○○億美元，又承諾開放市場。美國總統川普廿四日表示，美國才給予日本十五％的關稅，否則原擬課徵約廿八％，日本基本上用錢買低的關稅利率，他也開放其他國家用錢換取低關稅。

美日近日達成貿易協議，日本除了對美國開放市場、給予零關稅，還加碼投資五五○○億美元，由美國獲取其中九○％的利潤；美國擬課徵日本的關稅則從廿五％降至十五％，日本出口到美國的汽車也只被課徵十五％的關稅。

川普表示，美日貿易談判並不簡單，日方談判代表團曾中途離開談判，直接飛回日本，美日雙方多次交涉，雙方交涉時間長達數月才得到現在這個結果。川普說，日本承諾投資五五○○億美元，性質不是貸款，而是「簽約獎金」。

美國貿易談判代表，包括貝森特在內，預計下周與中國大陸代表在瑞典首都斯德哥爾摩展開第三輪高層會談。美國戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）朝鮮半島項目主席車維德說，美日之間達成貿易協議給南韓政府造成很大的壓力，現在不但時間緊迫，南韓也希望與美國達成與日本同等，甚至更好的協議。

但ＣＳＩＳ客座資深顧問塞勒認為，八月一日不是真正的期限，任何在八月一日前談成的條件都不會是談判的終點，十五％的關稅是目前的「魔法」數字，評估南韓可能無法談到低於這數字。