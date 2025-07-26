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美韓關稅談判最後階段！開放美牛、稻米？南韓官員：農產品列清單

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
美國商務部長盧特尼克（左）廿四日在華府和南韓產業通商資源部長金正官（右）會談前握手。南韓國家安保室長魏聖洛表示，美韓關稅談判已進入關鍵的最後階段。歐新社
美國商務部長盧特尼克（左）廿四日在華府和南韓產業通商資源部長金正官（右）會談前握手。南韓國家安保室長魏聖洛表示，美韓關稅談判已進入關鍵的最後階段。歐新社

南韓產業通商資源部廿五日表示，部長金正官和該部通商交涉本部長呂翰九於廿四日在華府時，與美國商務部長盧特尼克會談約八十分鐘。從美國返韓的南韓國家安保室長（相當於白宮國安顧問）魏聖洛表明，美韓關稅談判已進入關鍵的最後階段。

魏聖洛自廿日起訪美，屬非公開行程。他廿四日在仁川國際機場說，有必要在經貿、安全與美韓同盟等雙邊關係的所有層面一併談判。

南韓總統秘書室廿五日舉行經貿對策會議，秘書室政策室長金容範在會後記者會說，金正官及呂翰九將續留美國，和盧特尼克及美國貿易代表葛里爾會談，「明天也有相關的會談日程」。魏聖洛在該記者會提到，美韓在安全領域的談判比其他領域更穩定地推進，希望能對其他領域的談判帶來積極影響。

金容範說，美韓談判代表均重申兩國在造船、半導體及電池等戰略產業合作的重要性，同意共同制定具體措施，南韓談判代表強烈呼籲美方調降特定產業的關稅，尤其是汽車業，並提出強化美韓製造業合作的構想。他在答覆美韓是否談到開放牛肉及稻米時，坦言農產品在談判項目清單上。

金容範透露，南韓談判代表已獲邀至盧特尼克在紐約的私人住宅會談。

韓媒報導稱，在美日談判的最後階段，日本談判代表就曾獲邀至他的私宅會談。首爾大學教授李在珉認為，這是個好兆頭，代表談判的誠意。

盧特尼克廿四日則在美媒ＣＮＢＣ指稱，南韓和歐洲都非常、非常想與美國達成貿易協議，當南韓獲悉美日達成協議時，「我（彷彿）可以聽到韓國爆粗口」，因為日韓都盯著對方，「所以各位可以想像當（南韓）他們看到日本達成協議時，他們正在想什麼，像是我的天啊、糟糕了之類」。

韓聯社報導稱，盧特尼克在ＣＮＢＣ的說法似乎暗示，美方認為美日達成協議可能已對南韓造成急迫感。「韓民族日報」報導也說，日本在美日談判中以前述的五五○○億美元作為突破口，南韓在美韓談判中雖也提出投資美國一千億美元（約台幣三兆元）的方案，規模並不算小，但相較於日本的金額，川普可能不夠滿意。

南韓外交消息人士說，南韓新外長趙顯可望於卅一日在華府和美國國務卿魯比歐會談，商討美韓關稅、提高南韓國防支出的國內生產毛額（ＧＤＰ）占比及美韓峰會等廣泛議題。

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