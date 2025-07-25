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美歐貿易協議不妙？川普一句話澆冷水 再點名「這國家」也難談攏

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美歐貿易協議不妙？川普一句話澆冷水 再點名「這國家」也難談攏

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國總統川普說，與歐盟達成協議的機率為五成。路透
美國總統川普說，與歐盟達成協議的機率為五成。路透

儘管歐盟外交官員看好美、歐有望在近期談成協議，但美國總統川普表示，與歐盟達成貿易協議的機率為五五波，似乎在為外界的樂觀預期澆冷水。

川普25日在啟程前往蘇格蘭前向記者表示，在與歐盟談成協議方面，「我會說有五成機率，或更低一些」。川普也說，美國與歐盟的談判人員正緊密合作，以達成協議。

川普本月稍早發信警告，若未能與歐盟在8月1日前達成協議，除既有的產業特定關稅外，大多數歐盟商品將面臨30%的關稅。

歐洲談判代表樂觀預期，他們有望達成一項協議，為大多數出口產品設定15%的基本關稅水準，並希望該水準涵蓋汽車等面臨產業特定關稅的類別。他們也希望替部分鋼鐵與鋁製產品設定可享有低關稅的配額。歐盟可能獲得部分有限度的豁免，範圍涉及航空業、部分醫療器材與學名藥、數種烈酒，以及製造設備。

川普也說，可能無法與加拿大透過談判達成貿易協議，暗示可能單方面對加國制定關稅稅率。

川普表示，將於近日向其他國家寄出關稅信函，多數貿易協議有望在8月1日前完成。他也看好接下來在斯德哥爾摩登場的美中會談能取得更多進展。他說，美中已就協議的大致框架達成共識。

川普另指出，「我是喜歡強勢美元的人，但弱勢美元有助賺更多錢」。

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