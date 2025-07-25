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福斯汽車上半年獲利年減38% 川普關稅致損失450億元

中央社／ 法蘭克福25日綜合外電報導
圖為福斯汽車在德國埃姆登港等待出口。路透路透
圖為福斯汽車在德國埃姆登港等待出口。路透路透

德國汽車製造業巨擘福斯（Volkswagen）今天公布，今年上半年獲利較去年同期萎縮近40%，其中因美國總統川普開徵關稅而損失了13億歐元（約新台幣450億元）。

法新社報導，福斯公布上半年獲利為72億8000萬歐元（約新台幣2520億元），年減38.5%。福斯指出，除了關稅衝擊外，獲利還受到利潤較低的電動車銷量增加及企業重組支出的影響。

福斯財務長安塔立茲（Arno Antlitz）表示，儘管如此，福斯的表現仍「走在正確軌道上」，若排除關稅與重組成本兩因素，實已達到「預期範圍頂部」。

福斯為了推動讓年成本節省150億歐元（約新台幣5200億）的多項計畫，去年12月與工會達成破天荒協議，最晚到2030年合計將裁員3萬5000人。

不過，擁有10個汽車品牌的福斯今天也下修營收與獲利預估，預警下半年恐面臨「政治不確定性及貿易壁壘增加」。

福斯公布上半年全球銷量略增，但北美銷量下滑16%，「主要歸咎於關稅」。

川普（Donald Trump）今年4月宣布具攻擊性的貿易政策，包括對進口汽車加徵25%關稅，他表示這些措施將有助加強美國製造業。

美國與歐洲聯盟（EU）的外交人員正趕在川普最新訂下的期限前進行貿易談判。川普已揚言若雙方未能達成協議，將在8月1日後對歐盟貨品實施30%的全面性關稅。

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