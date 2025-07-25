不敵人民幣誘惑？川普傳調整對陸策略 把「這件事」擺第一

在美國與中國大陸下周將舉行新一輪貿易協商之際，美國總統川普據傳逐漸轉向「交易模式」，日益聚焦於試圖與北京當局敲定有利可圖的交易，目標是讓更多美國企業和技術打入中國大陸市場。

川普政府今年大多數時間一直透過關稅施壓供應鏈移出中國大陸，目標是削弱北京當局地緣政治影響力，並推動美國企業製造業工作機會回流美國。不過，知情人士向華爾街日報導透露，川普如今想和中國大陸做生意。

目前白宮正積極鼓勵中國大陸擴大採購美國技術，本月取消輝達（Nvidia）H20人工智慧（AI）晶片銷往中國大陸禁令是例證之一。曾在川普第一任期擔任美國副國務卿的畢根（Stephen Biegun）說：「總統希望敲定經濟協議，他正積極推動與中國大陸協商這類交易。」

美國和中國大陸目前都致力於爭取較多時間以協商全面協議，美國財政部長貝森特表示，下周初將與中國大陸官員在瑞典斯德哥爾摩會面，商討延長8月12日到期的關稅休戰協議。貝森特透露，中國大陸是否加碼採購美國產品，是美國能否與該國達成協議的關鍵之一。

貝森特說：「我們希望他們開放市場，中國大陸有14億人口，儲蓄率很高，具備成為大型消費經濟體的潛力。」

但截至目前為止，中國國家主席習近平對調整由國家主導的經濟模式興趣缺缺，引發川普政府能否成功讓中國大陸大舉加碼採購農產品和工業產品的質疑。中國大陸近來提振低迷經濟成長的行動持續老調重彈，包括不斷花錢在基礎建設，以及協助家電與電子裝置製造商消化過剩庫存的舊換新方案。

相較於渴望達成協議的川普，習近平較傾向拖延以取得優勢。消息人士透露，北京當局打算向川普團隊拋出誘餌，例如擴大採購美國農產品、能源與其他產品，以及加碼投資美國製造業。作為交換，中國大陸將在即將舉行的協商提出應允許該國採購真正需要的商品，例如美國晶片與其他科技產品。