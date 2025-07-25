快訊

花45元買吐司中200萬！全聯開出統一發票特獎 幸運門市曝光

泰國柬埔寨激烈交火！兩國百年糾葛 緊張局勢為何再度擴大？

小馬可仕訪美…川普僅小降對菲關稅 學者：給大陸見縫插針空間

中央社／ 馬尼拉25日專電
菲律賓總統小馬可仕最近訪美，但美國總統川普未在關稅稅率上做太大讓步，分析人士接受中央社訪問時擔憂，有可能影響菲律賓人對美國的長期友好觀感，讓中國有機會見縫插針。 示意圖／AI生成
菲律賓總統小馬可仕最近訪美，但美國總統川普未在關稅稅率上做太大讓步，分析人士接受中央社訪問時擔憂，有可能影響菲律賓人對美國的長期友好觀感，讓中國有機會見縫插針。 示意圖／AI生成

菲律賓總統小馬可仕最近訪美，但美國總統川普未在關稅稅率上做太大讓步，分析人士接受中央社訪問時擔憂，有可能影響菲律賓人對美國的長期友好觀感，讓中國有機會見縫插針。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）於20日至22日訪問美國，商討關稅議題，川普（Donald Trump）22日與小馬可仕會面後宣布，菲律賓面臨的關稅將自20%降至19%，而菲律賓則對美國開放市場並實施零關稅。

菲律賓前總統艾奎諾三世的政務顧問亞馬斯（Ronald Llamas）今天接受中央社記者訪問時說，協商結果並不對等，即使小馬可仕親赴美國，川普也只降1個百分點，且還高於4月時初訂的17%。

相形之下，川普最近將對印尼徵收的關稅自32%下調至19%、對越南關稅從46%降至20%，兩國的元首都沒有親自赴美協商。

亞馬斯提到，菲律賓為捍衛全世界的自由航行權，聯同美國在南海抗中，且是唯一把南海爭議提交國際仲裁還勝訴的國家，而川普22日卻當著小馬可仕的面向媒體記者說，美國不在意菲律賓與中國交好，因為美中關係也很好。

他說，小馬可仕將於28日發表國情諮文，此次訪美若能帶回更好的談判結果，本可成為重要政績之一，但美國卻「送子彈」給他的政敵，讓立場親美的小馬可仕飽受抨擊。

亞馬斯說，如今中國可以告訴整個東南亞協會（ASEAN），「菲律賓是孤單的」。

菲律賓智庫「亞太進步之道基金會」（APPFI）研究員畢特洛（Lucio Pitlo III）告訴中央社，小馬可仕已親自赴美協商關稅，美國若不願提供更好的稅率，將讓菲律賓民眾認為未被尊重，影響對美觀感。

曾在台灣國立政治大學外交政策研究中心擔任訪問學者的畢特洛說，菲律賓正與更多國家洽簽防衛協議，在經貿上也應如此，比如加速與歐洲聯盟（EU）的自由貿易協定（FTA）談判、儘快加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）以及提升與菲台經貿關係，分散對美國的依賴。

畢特洛補充，菲律賓在南海居重要戰略地理位置，且近年來開放更多軍事基地予美軍使用，菲律賓應多運用這些因素，跟美國談出較好的稅率，展現菲美友好關係不只是在軍武領域，也包括經貿領域。

蘇比克灣台商協會會長張哲嘉說，從台商角度來看，目前菲律賓面臨的19%關稅在東南亞發展中國家裡算是最低，雖足以維持競爭優勢，但又難以吸引大量新投資廠商進駐，只能讓既有廠商維持住利潤。

張哲嘉表示，美國小降關稅稅率只是「錦上添花」而非「雪中送炭」，菲律賓政府若能改善基本面，大幅提升供應鏈的完整度與政府的行政效率，對台商的投資吸引力將會大於這1個百分點的關稅差距。

關稅 川普 美國 菲律賓 小馬可仕 美中關係

延伸閱讀

施壓鮑爾？川普視察聯準會翻修工程 稱花費過高

職業摔角偶像霍根心臟驟停根去世 去年才撕衫為川普站台

怎麼做都不對…川普50天通牒失效 俄烏仍沒和平跡象

美日關稅談攏 川普：歡迎各國「花錢」買低稅率

相關新聞

美日談妥5.5億美元基金有可行性？細節付之闕如、執行機制未談

美國與日本本周達成川普口中的「史上最大貿易協定」，核心內容包括日本承諾設立規模高達5,500億美元的基金，用於投資美國，...

小馬可仕訪美…川普僅小降對菲關稅 學者：給大陸見縫插針空間

菲律賓總統小馬可仕最近訪美，但美國總統川普未在關稅稅率上做太大讓步，分析人士接受中央社訪問時擔憂，有可能影響菲律賓人對美...

美日關稅談攏 川普：歡迎各國「花錢」買低稅率

美日達成貿易協議，日本承諾投資美國5500億美元，美國總統川普24日參觀聯準會總部時表示，日本基本上用錢買低的關稅利率，...

在社群宣布澳洲開放進口美國牛 川普：其他國家注意了！

美國總統川普24日宣布，澳洲同意開放進口美國牛肉，並表示，其他不願意進口美國牛肉的國家要注意了！

一周後揭曉！川普即將拍板「3大關稅決定」 形塑未來經濟

CNN報導，隨著8月1日關稅大限迫近，美國總統川普只剩一周時間斟酌三大貿易決定，最後結果可能形塑美國乃至於全球經濟的未來...

稱日本千億投資「簽約獎金」 川普：開放各國用錢換低關稅

美日達成貿易協議，日本承諾投資美國5500億美元，美國總統川普24日表示，日本基本上用錢買低的關稅利率，並表示，他也開放...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。