小馬可仕訪美…川普僅小降對菲關稅 學者：給大陸見縫插針空間

菲律賓總統小馬可仕最近訪美，但美國總統川普未在關稅稅率上做太大讓步，分析人士接受中央社訪問時擔憂，有可能影響菲律賓人對美國的長期友好觀感，讓中國有機會見縫插針。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）於20日至22日訪問美國，商討關稅議題，川普（Donald Trump）22日與小馬可仕會面後宣布，菲律賓面臨的關稅將自20%降至19%，而菲律賓則對美國開放市場並實施零關稅。

菲律賓前總統艾奎諾三世的政務顧問亞馬斯（Ronald Llamas）今天接受中央社記者訪問時說，協商結果並不對等，即使小馬可仕親赴美國，川普也只降1個百分點，且還高於4月時初訂的17%。

相形之下，川普最近將對印尼徵收的關稅自32%下調至19%、對越南關稅從46%降至20%，兩國的元首都沒有親自赴美協商。

亞馬斯提到，菲律賓為捍衛全世界的自由航行權，聯同美國在南海抗中，且是唯一把南海爭議提交國際仲裁還勝訴的國家，而川普22日卻當著小馬可仕的面向媒體記者說，美國不在意菲律賓與中國交好，因為美中關係也很好。

他說，小馬可仕將於28日發表國情諮文，此次訪美若能帶回更好的談判結果，本可成為重要政績之一，但美國卻「送子彈」給他的政敵，讓立場親美的小馬可仕飽受抨擊。

亞馬斯說，如今中國可以告訴整個東南亞協會（ASEAN），「菲律賓是孤單的」。

菲律賓智庫「亞太進步之道基金會」（APPFI）研究員畢特洛（Lucio Pitlo III）告訴中央社，小馬可仕已親自赴美協商關稅，美國若不願提供更好的稅率，將讓菲律賓民眾認為未被尊重，影響對美觀感。

曾在台灣國立政治大學外交政策研究中心擔任訪問學者的畢特洛說，菲律賓正與更多國家洽簽防衛協議，在經貿上也應如此，比如加速與歐洲聯盟（EU）的自由貿易協定（FTA）談判、儘快加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）以及提升與菲台經貿關係，分散對美國的依賴。

畢特洛補充，菲律賓在南海居重要戰略地理位置，且近年來開放更多軍事基地予美軍使用，菲律賓應多運用這些因素，跟美國談出較好的稅率，展現菲美友好關係不只是在軍武領域，也包括經貿領域。

蘇比克灣台商協會會長張哲嘉說，從台商角度來看，目前菲律賓面臨的19%關稅在東南亞發展中國家裡算是最低，雖足以維持競爭優勢，但又難以吸引大量新投資廠商進駐，只能讓既有廠商維持住利潤。

張哲嘉表示，美國小降關稅稅率只是「錦上添花」而非「雪中送炭」，菲律賓政府若能改善基本面，大幅提升供應鏈的完整度與政府的行政效率，對台商的投資吸引力將會大於這1個百分點的關稅差距。