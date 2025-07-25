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美日談妥5.5億美元基金有可行性？細節付之闕如、執行機制未談

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
日本橫濱港。彭博資訊
日本橫濱港。彭博資訊

美國日本本周達成川普口中的「史上最大貿易協定」，核心內容包括日本承諾設立規模高達5,500億美元的基金，用於投資美國，以換取美方對日本汽車和其他商品僅課徵15%關稅。然而，該基金的資金來源、啟動時間與運作方式尚未明朗，使得這項可能成為其他貿易夥伴談判範本的協議，可行性受到質疑。

美日雙方領導人對於協議的描述，有時像在各說各話。這筆投資將由美方主導運用，且90%的利潤將歸於美國；日本首相石破茂則表示，日方將提供最多5,500億美元的投資、貸款與貸款擔保，主要用於協助日本企業赴美發展。

根據日本首席談判代表赤澤亮正，這筆資金由日本政府擁有的日本國際協力銀行（JBIC）與日本貿易保險機構（NEXI）等國營機構支持，並預期民間部門也會參與其中。

但目前不清楚誰將負擔大部分資金，以及投資將多久完成。JBIC與NEXI恐難一力承擔。以2024年度為例，JBIC在北美僅投資約2,630億日圓（約18億美元），占宣稱總額的0.3%。

軟銀集團去年曾承諾，四年內將在美國投資1,000億美元；日本製鐵6月以141億美元收購美國鋼鐵公司，並宣布2028年前投資再投資110億美元。美方是否會將這些承諾計入雙邊協議，尚不明確。

白宮的協議摘要也提到，日本將購買100架波音公司飛機，並每年額外採購數十億美元的美國國防設備。赤澤亮正指出，這些屬於日航與政府既有的採購計畫。他強調，「已向美方說明，日本購買防衛裝備是為了強化防衛能力，但這不是此次貿易與關稅談判的範疇」。

赤澤亮正還在返抵東京後對記者說，雙方尚未討論如何監督與執行協議：「我去了美國八次，但不記得我們討論過如何執行協議，或如何確保它得以落實。」

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