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川普赴蘇格蘭打高球 下周會施凱爾 英相將爭取鋼鐵和威士忌關稅減免

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
圖為川普2016年前往蘇格蘭的檔案照片。路透
圖為川普2016年前往蘇格蘭的檔案照片。路透

美國總統川普周五將前往蘇格蘭，展開為期五天的高爾夫之旅，大部分時間會脫離公眾視線。英國首相施凱爾計劃把握此次機會，遊說川普加快敲定削減英國鋼鐵關稅的最終協議。

英國官員表示，施凱爾預計下周一與川普碰面，將藉此推動英美深化貿易關係，包括降低蘇格蘭威士忌的出口關稅。

川普5月8日宣布達成的美英貿易協議，已為英國汽車與航太業者爭取到較低關稅，但鋼鐵業仍受限於25%的進口關稅，雖然已低於川普對全球施加的50%稅率。美方為英國提供了部分豁免，以爭取協議落實的時間。英方希望能在「未來幾周內」敲定鋼鐵協議，也不排除有更早達成突破的可能。

雙方正針對鋼鐵關稅的「技術與法律」細節進行協調，包括配額制度與原產地規定等。美方堅持，僅限在英國冶煉並澆鑄的鋼材，才能享有配額待遇。

除了鋼鐵與威士忌外，施凱爾將與川普討論的議題預料還包括烏克蘭、加薩與更廣泛的中東局勢，並將強調英國應獲排除於未來美方對藥品加徵關稅的名單之外。

川普此行將造訪他在蘇格蘭的兩座高爾夫度假村，為9月的正式國是訪問預作準備。屆時他將下榻溫莎城堡，與英王查爾斯三世與王后卡蜜拉會面。

關稅 川普

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