在社群宣布澳洲開放進口美國牛 川普：其他國家注意了！

美國總統川普24日宣布，澳洲同意開放進口美國牛肉，並表示，其他不願意進口美國牛肉的國家要注意了！

川普24日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，經過多年的努力之後，澳洲終於同意接受美國牛肉：川普說，澳洲雖然和美國是非常好的朋友，但澳洲長年禁止美國牛肉。

川普說，美國現在可以大量販售美國牛肉到澳洲，這也證明美國牛肉是世界上最安全、品質最優良的；川普說，其他禁止進口美國牛肉的國家要注意了。

川普說，美國所有勤奮的畜牧業主今天都露出笑容，他也正露出笑容。