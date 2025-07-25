聽新聞
0:00 / 0:00
在社群宣布澳洲開放進口美國牛 川普：其他國家注意了！
美國總統川普24日宣布，澳洲同意開放進口美國牛肉，並表示，其他不願意進口美國牛肉的國家要注意了！
川普24日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，經過多年的努力之後，澳洲終於同意接受美國牛肉：川普說，澳洲雖然和美國是非常好的朋友，但澳洲長年禁止美國牛肉。
川普說，美國現在可以大量販售美國牛肉到澳洲，這也證明美國牛肉是世界上最安全、品質最優良的；川普說，其他禁止進口美國牛肉的國家要注意了。
川普說，美國所有勤奮的畜牧業主今天都露出笑容，他也正露出笑容。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言