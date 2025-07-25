美經濟學家：若關稅政策不變 2026將是通膨高峰

美國對等關稅預計8月1日上路，多位經濟學家預測，若關稅政策不變，年底前，企業終將因承受不住財務壓力被迫調整售價；通膨高峰將不會出現在2025年、而是2026年，屆時關稅影響將逐步擴散至整個經濟體系。

美國陸續公布針對各國的新關稅稅率，美國媒體Vox Media今天指出，川普（Donald Trump）政府的關稅政策仍充滿不確定性；到目前為止，企業尚未大幅調漲價格，主要是因為多數國家的關稅還沒開始徵收，因此關稅對物價的衝擊並未完全顯現。

Vox Media分析，美國6月消費者物價指數（CPI）較去年同期增長2.7%，高於5月的年增幅2.4%；食品、住房和二手車的價格漲幅甚至更高。這是通膨可能正在攀升的第一個跡象。經濟學家普遍認為，如果關稅政策維持不變，物價將持續呈現上升趨勢。

川普政府指控關稅將推升物價的說法不實。穆迪分析公司（Moody's Analytics）經濟分析師柯雅（MattColyar）則表示，「我不認為通膨預測有誤，只是時間早晚的問題。」

麻省理工學院（MIT）高級研究員霍農（DanielHornung）也指出，現在物價漲幅還不明顯，但等到8月底時回過頭來看便會發現，關稅真的推升物價上漲了。

投資研究機構晨星公司（Morningstar）美國經濟首席分析師卡德威（Preston Caldwell）預測，通膨高峰不會出現在2025年、而是會落在2026年。關稅的影響屆時將逐步擴散至整個經濟體系，且影響將會非常劇烈；因為即使那些與美國已敲定貿易協議的國家，如今也面臨過去難以想像的高額關稅。

報導指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，消費者已飽受通膨壓力所苦，因此企業目前不願大幅調漲商品價格。耶魯大學預算實驗室（YaleUniversity's Budget Lab）估計，關稅恐致每戶美國家庭每年平均損失2300美元（約新台幣6萬8000元）。

部分零售商提前進貨，希望在關稅帶來衝擊前能先穩住價格，但庫存終究會耗盡。

某些商品價格上漲的可能性比其他商品更高。霍農舉例，電子產品、家電、服飾、家具等高度仰賴進口的用品皆屬於此類商品。根據統計，2月至6月期間，主要家電的價格已上漲5.7%，家具的價格則上漲了1.7%。

霍農說，受關稅影響較大的產業和受關稅影響較小的產業之間的商品價格走勢，已經出現明顯分歧。等到購物季開始時，美國民眾可能就會開始感受到荷包壓力。

現在許多企業仍在觀望，希望未來幾個月關稅能暫緩或取消。

卡德威則表示，「越來越清楚的一點是，關稅在可預見的未來都將持續存在，企業最終必須做出調整來適應這個新的現實，當中自然包括提高商品的售價。」