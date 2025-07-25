川普：日本承諾大幅投資換降低關稅 他國可比照辦理

美日達成貿易協議，美國總統川普今天表示，日本承諾對美投資5500億美元再加上同意開放市場，換取美國降低對其課徵的關稅稅率。他也說，會同意其他國家比照辦理，出錢換取降低關稅。

川普今天造訪聯邦準備理事會（Fed），視察整修工程。他會後接受媒體聯訪表示，日本承諾對美國投資5500億美元（約新台幣16兆元），美國將獲得其中90%的利潤，這不是貸款或其他形式的付款，他將其稱之為「簽約獎金」（signing bonus）。

他還說，雙方經過好幾個月的談判，日本終於同意開放經濟，而經濟開放比5500億美元投資更有價值，日本就這樣降低了需支付的關稅。

媒體問及其他國家是否也能比照辦理？川普說，他會允許其他國家透過出錢來換取關稅下調。

隨著對等關稅8月1日暫緩期大限將至，川普22日宣布，美日完成一項「龐大協議」，日本將對美國投資5500億美元，還將開放其國內市場，包括汽車和卡車、稻米及其他農產品等貿易。而日本輸美商品將被課徵15%的對等關稅，比川普先前揚言徵收的25%稅率低了10個百分點。

日本汽車與汽車零件輸美關稅也降至15%。汽車是日本對美主要出口產業之一。

川普4月初在「解放日」祭出對等關稅措施，他本月稍早簽署行政命令將對等關稅暫緩期延至8月1日，好讓各國有更多時間與美談判，但同時也向20多個貿易夥伴寄出關稅信函，包括發給日本首相石破茂的信函，通知預計8月1日起，對日本課徵的關稅從4月提出的24%，進一步提高至25%。不過，經過談判，美國將對日徵收的關稅降至15%。

有關台美關稅談判，行政院於台北時間24日重申，行政院副院長鄭麗君與談判團隊正在華府，這週台美將有新一輪實體談判，期盼能達成促進台美貿易平衡、科技國安等多元領域合作2項目標。