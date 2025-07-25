稱日本千億投資「簽約獎金」 川普：開放各國用錢換低關稅

美日達成貿易協議，日本承諾投資美國5500億美元，美國總統川普24日表示，日本基本上用錢買低的關稅利率，並表示，他也開放其他國家用錢換低關稅。

川普24日前往參觀美國聯邦準備理事會（Fed）總部，現場視察其裝修工程。

川普表示，美日之間的貿易談判並不簡單，指日方談判代表團曾中途離開談判，直接飛回日本；川普指出，美日雙方多次交涉，雙方交涉時間長達數月，才得到現在這個結果，

川普說，日本承諾投資5500億美元，其性質不是貸款，他稱之為「簽約獎金」（signing bonus）。

對於日本承諾投資美國，又承諾開放市場，川普說，美國才給予日本15%的關稅，否則美國原來擬課徵日本28%的關稅；川普說，日本基本上用錢買低的關稅稅率；川普說，他也開放其他國家用錢來換低關稅。