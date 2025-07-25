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澳洲對美釋出善意 放寬美牛進口

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導

澳洲農業部廿四日表示將放寬美國牛肉進口限制。美國總統川普四月曾批評美澳牛肉貿易失衡，澳洲此舉可能有助於緩和雙方貿易談判氣氛，不過澳洲農業部長柯林斯宣稱，此舉與關稅戰無關。

澳媒認為，政府將以放寬牛肉進口為籌碼，向美方爭取下調高達百分之五十的鋼鋁關稅，並阻止川普政府對藥品徵收高達百分之二百的懲罰性關稅。

路透報導，柯林斯表示，「過去十年，美國進口牛肉都經過非常嚴謹的科學與風險評估」，有關宣布並不代表在安全上妥協，會繼續嚴格執行生物安全法。他說，政府希望推動公平開放的貿易。

澳洲目前出口至美國的產品面臨百分之十基準關稅，總理艾班尼斯在大選期間曾表示，「絕對不會」在生物安全政策上讓步，但此次決定反映澳洲立場有所改變。

儘管如此，分析師指出，因為澳洲本地牛肉價格低得多，這項決定不太可能大幅提高美國牛肉出貨量。

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