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美歐協議有譜 歐盟汽車關稅料15%
兩名歐洲外交官透露，歐盟與美國可望達成貿易協議，美可能對歐盟商品課徵百分之十五關稅並包含豁免項目。歐盟廿四日表決通過，若美歐未能達成協議，將對總額九百卅億歐元美國商品採反制關稅。
路透報導，歐洲談判代表希望與美方達成協議，以避免川普總統預定於八月一日起對歐盟廿七國進口產品徵收百分之卅關稅。新協議關稅稅率可能涵蓋汽車，比照川普廿二日宣布的美日貿易框架協議。歐洲外交官表示，美方依然不願降低當前百分之五十的鋼鐵關稅。
路透報導，歐盟外交官表示，歐盟成員國廿四日表決並批准對總額九百卅億歐元美國商品課徵反制關稅，作為歐盟與華府若未能達成貿易協議時的反制措施。
歐盟執委會說，目前仍聚焦與華府達成協議。路透指出，歐盟這項報復性關稅將於八月七日生效。
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