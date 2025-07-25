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日提案投資4千億美元 川普「自行」加碼1千5百億

聯合報／ 記者陳熙文、國際中心／綜合報導
白宮副幕僚長史卡維諾在社群Ｘ貼出一張美日談判代表與美國總統川普在白宮的照片，川普（左下）疑自行把日方建議的四千億美元投資金額塗改加碼。圖／翻攝史卡維諾社媒Ｘ
白宮副幕僚長史卡維諾在社群Ｘ貼出一張美日談判代表與美國總統川普在白宮的照片，川普（左下）疑自行把日方建議的四千億美元投資金額塗改加碼。圖／翻攝史卡維諾社媒Ｘ

美日達成貿易協議，日本同意投資美國五五○○億美元，美國財政部長貝森特說，日本之所以能取得百分之十五的關稅，就是因為他們提出這項創新的方案；白宮指出，該投資基金將被導引到美國戰略產業，日本也承諾增購美國米、農產品，並承諾購買一○○架波音飛機，以及增加對美軍購。

美國總統川普廿二日晚間宣布美日達成貿易協議，指日本除對美國開放市場以外，也承諾投資美國五五○○億美元；日本擬被美國課徵的關稅稅率則從百分之廿五降至百分之十五。

白宮副幕僚長史卡比諾在社群媒體Ｘ平台上貼出一張美日談判代表與川普在白宮對談的照片；照片中，川普面前的圖卡列印文字清楚寫著，日本提出百分之十關稅與百分之十五汽車、醫藥與半導體產品稅率，及投資四千億美元，但四千億塗改為五千億，半導體產品下打了Ｘ，川普社媒貼文再加碼為百分之十五關稅與五五○○億美元投資。

CNBC指出，川普與日本談判時似乎當場展現他交易的藝術。圖卡看似日方提出的投資計畫金額，但被改為五千億，最後貼文成了五千五百億。

白宮解釋，四千億是日方建議，川普為美國民眾加碼多談了一千五百億。

貝森特說，日方提出日美夥伴關係，由日本提供基金，讓美國可以投資重大項目；五五○○億美元是全新的投資資金，美國將會利用這筆基金來投資戰略產業，以達到去風險化的目標。

白宮廿三日說明，五五○○億美元將投入振興美國的戰略產業，包括能源基礎建設和生產、半導體製造和研究、關鍵礦產的採集、處理和精練、藥品生產，以及商業和國防造船業。

商務部長盧特尼克說明，如果美國選擇製造通用藥品或半導體，日本就要全力資助這些計畫。

關稅 川普 日本

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