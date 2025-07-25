南韓與美國原定廿五日舉行高層貿易會談，因美國財政部長貝森特的緊急行程而臨時取消。在雙方談判之際，朝鮮日報引述韓美兩國官員報導，美方要求南韓擴大「美韓共同防禦條約」的適用範圍，涵蓋更廣泛印太地區，有意讓南韓在台海危機時分擔責任。

美未說明談判取消原因

韓美「二加二」貿易談判，韓方代表為企劃財政部長具潤哲與通商交涉本部長呂翰九，美方則是貝森特及美國貿易代表葛里爾。呂翰九已抵達華府，美方卻突然取消談判，尚未動身的具潤哲因此延後赴美。

韓聯社說，美方並未公開取消談判的具體原因。企劃財政部發言人姜英奎表示，「雙方將盡快安排新的會談時間」。

日取關稅優勢 韓壓力大

由於日本已和美國達成貿易協議，日本車關稅稅率為百分之十五，南韓目前稅率是百分之廿五，日本車廠將取得競爭優勢。專家指出，南韓現在壓力很大。

知情人士說，南韓目標是將包含汽車產品在內的關稅降到百分之十五，協議內容可能還包括南韓承諾擴大採購美國特定商品，類似日本同意採購波音飛機及農產品條款。

韓擬提逾千億美元投資

知情人士透露，美國與南韓正商討成立一檔基金，用以投資美國境內項目，做為貿易協議的一部分，比照日美協議中日本承諾在美國投資五千五百億美元。多家韓媒廿四日報導，南韓政府打算提逾一千億美元（約三兆元台幣）的韓企對美投資計畫；韓方原本擬在美韓二加二談判時提出前述計畫。

知情人士說，美國商務部長盧特尼克與南韓談判時，要求南韓投資美國四千億美元。

盧特尼克原本向川普提交的日本方案也是同樣金額，但最終被川普提高到五千五百億美元。

日本經濟規模是南韓兩倍多，如果要求韓方承諾同等金額恐不切實際。

在韓美談判之際，朝鮮日報引述外交消息人士報導，美國副國務卿藍道十八日在日本東京的會議上，敦促南韓將韓美同盟重新定位為「面向未來的全面戰略夥伴關係」。

根據一九五三年簽訂的「美韓共同防禦條約」，序言承諾兩國在太平洋地區實施集體防禦，第三條則明定，若任一方在太平洋遭受武裝攻擊，將被視為對另一方的威脅，並有義務採取相應行動。

傳統上，該條款被解釋為北韓攻擊南韓時美國承諾進行干預。但川普政府近期的動作，顯示出對條約更廣泛的詮釋，將讓南韓在台海危機等美中可能爆發的衝突中分擔責任。

美促韓增國防預算因應

藍道同時提出美方所謂的「同盟現代化」其他要素，包括南韓增加國防支出，加大對美國在該地區部署戰略資產的費用分擔。消息人士透露，華府已正式要求首爾，將國防預算從目前占ＧＤＰ百分之二點三提高至百分之五，以因應日益浮現的戰略需求。

南韓國家安全室長魏聖洛九日曾表示，南韓有意依照國際趨勢，逐步提升國防支出。

然而，華府要求首爾在美中衝突中扮演更明確角色，已使李在明政府面臨棘手的政治處境，因李在明競選總統時曾表明，不願涉入與台灣相關的安全議題。