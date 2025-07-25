川普：對等關稅15%起 最高50% 貝森特：美中不脫鉤

美國總統川普廿三日表示，美國正在完成與中國大陸的貿易協議，同時表明他八月一日起實施的對等關稅將是百分之十五起跳，最高百分之五十，關稅「地板」將高於現行的百分之十，可能只有英國例外。

美國貿易談判代表擬下周與中國大陸代表在瑞典首都斯德哥爾摩展開第三輪高層會談。美國財政部長貝森特廿三日接受彭博訪問時表示，雙方會談到採購協議，他也表示，兩國有很多議題可以討論，包括安全議題，美國不希望與中國脫鉤，只希望去風險化部分供應鏈。

商務部長盧特尼克則說，美方希望中國進一步開放市場，讓美國可以出口更多商品到中國，預料雙方會討論到市場開放的紅線。

貝森特受訪時表示，他認為寬限期可以再延長九十天，並表示好消息是美中談判回到軌道上，能夠定期會面。針對美中可能在下周談判的內容，貝森特說，美國現在與中國的關係非常好，可以進入更重要的討論。

川普在華府表示，美國正在完成與中國大陸之間的貿易協議，也正與歐盟展開正經的貿易談判，若歐盟向美國開放市場，可能設定更低的關稅，至於世界其他多數國家，他可能直接設定關稅。

他說：「我們將有直截簡單的關稅，介於百分之十五至百分之五十。我們對一些國家關稅會定為百分之五十，是因為我們與那些國家關係不太好」。

這成為川普要實施更激進關稅政策的最新跡象。從美國與歐盟、日本等國協商的貿易協議來看，川普似乎要以百分之十五關稅為新標準，雖低於他的原先威脅，和先前百分之十基準關稅相比卻依然拉高。

貝森特說，美國總統川普希望精密製造業能夠回到美國生產製造，讓美國經濟更傾向製造業，中國現在占全球三成生產製造，「這無法持續下去」，美國相信中國應該走向消費經濟，這樣美中相輔相成；他也表示，兩國有很多議題可以討論，包括安全議題。

貝森特指出，採購協議是解決美中貿易不平衡的另外一個方法，雙方將討論到採購協議，尤其是雞蛋，中國在川普第一任期時同意採購協議，也在川普第一任期的尾聲遵守該協議，但拜登政府上任後，沒有執行那項協議，美國認為兩國可以達成非常有趣的採購協議。

盧特尼克受訪表示，中國不會出售超音速飛彈給美國，美國也不會把最先進的晶片賣給中國，雙方具有競爭關係，美中會討論出一條紅線，協調哪些產品在紅線之上、哪些產品在紅線之下，美國希望討論如何在紅線之下進一步開放中國市場，讓美國出口更多產品到中國。