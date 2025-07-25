稅率最低門檻正在上調 川普：對等關稅15-50%
美國總統川普23日表示，預定8月1日起實施的對等關稅將從15%起跳、最高可到50%。這段最新談話代表加徵稅率的最低門檻正在上調，除了英國以外，其他國家的對等關稅稅率不會低於15%。
川普在華府舉行的AI高峰會上表示：「我們將實施一個直接、簡單的關稅，範圍介於15%到50%。」他並表示有幾個國家的稅率將設為50%，「因為我們與那些國家的關係並不太好」。至於其他多數國家，他可能直接設定關稅，因為有太多國家，「你不可能跟每一個都談判」。
白宮貿易顧問納瓦羅23日上彭博電視時強調，美日協議應解讀為川普與全球各國進行「具整體綜效的協議」，「此乃是整體布局的一環」。
相較之下，川普本月稍早曾表示，將有超過150個國家將收到關稅通知信，內文包括「可能是10%或15%的關稅，我們還沒決定。」商務部長盧特尼克20日在接受CBS新聞採訪時則指出，包括「拉丁美洲國家、加勒比海國家與非洲的許多國家」等規模較小的國家，將適用10%的基準關稅。川普4月首次宣布對等關稅時，對幾乎所有國家徵收的基準關稅也是10%。 普林斯頓大學國際經濟學教授葛羅斯曼指出，「15%是高關稅，若其他國家也是如此，我們將身處更貴的新世界」。
專家指出，美股從4月8日低點至今大漲27%，已反映出貿易協議的利多，現在唯一能阻撓漲勢的是美中貿易關係出現負面發展。花旗美國股票策略主管凱瑟（Stuart Kaiser）說，除非美中情勢大幅惡化，不然市場應該會把這些當成小事，並可能逢低買進。
美國設下的中國關稅稅率極為重要，美股對此有高度曝險。阿波羅公司的首席經濟學家史洛克（Torsten Slok）指出，標普500成分股來自中國的年度營收，達1.2兆美元，這個金額約是美中貿易逆差的四倍。而川普首任時，對陸開徵的關稅，已使商品成本在2015-2019年間大漲15%以上。成本走升會壓抑獲利，不利股價。
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