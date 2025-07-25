越南評估稅率逾20% 對美出口恐下滑3分之1

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

根據越南政府內部評估，若美國總統川普宣布的較高關稅生效，越南對美出口恐下滑多達三分之一，其中科技產業將是最大受害者。

彭博資訊根據這份提交給總理范明政顧問團的文件報導，若關稅在20%至40%，越南對美出口額最多減少370億美元，衝擊範圍涵蓋主要產業，包括電子、機械、成衣、鞋類與家具。越南去年對美出口總額約1,200億美元。

知情人士透露，此估算是假設越南廠商需全額吸收關稅成本，但實際上部分壓力可能會轉嫁給進口商。

報告指出，最大受害者將是科技業，出口金額恐下滑約150億美元，這份評估並警告關稅將「對電子供應鏈穩定構成直接風險」。

越南這份內部報告措辭罕見直白，明言美國關稅政策旨在遏制中國大陸。報告指出，川普正將此政策當作工具，用來「壓制中國的高速發展，重建美國主導地位」。

川普本月2日宣稱美國已和越南達成貿易協議，美國自越南進口的對等關稅將由「解放日」祭出的46%調降至20%，但仍高於協商期間暫時調降至10%的稅率。川普也表示，美國將對經越南轉運貨品課徵40%關稅。但美方尚未釋出明確標準，說明如何判定轉運貨品及40%關稅將如何適用。

關稅 川普

延伸閱讀

川普AI藍圖建議晶片地點認證 獲得國會2黨議員支持

川普「50天內達成和平」通牒不見效 俄烏談不出停戰曙光

川普宣布關稅升級！全球多國最高50%起跳！PTT酸「9％仔」全面打臉

川普對菲律賓徵19%關稅 菲大使：還有協商空間

相關新聞

川普：對等關稅15%起 最高50% 貝森特：美中不脫鉤

美國總統川普廿三日表示，美國正在完成與中國大陸的貿易協議，同時表明他八月一日起實施的對等關稅將是百分之十五起跳，最高百分...

韓擬大舉對美投資、採購 關稅談判打算比照日本模式

南韓與美國原定25日舉行高層貿易會談，但因美國財長貝森特行程衝突無法出席，將另外擇期舉行。由於日本已成功降低關稅，提高日...

與美關稅談判 歐盟提談判破裂應變方案

雖然歐盟和美國接近達成貿易協議，但歐盟成員國仍在14日批准一個談判破裂時的應變方案，將對總額930億歐元（1,090億美...

越南評估稅率逾20% 對美出口恐下滑3分之1

根據越南政府內部評估，若美國總統川普宣布的較高關稅生效，越南對美出口恐下滑多達三分之一，其中科技產業將是最大受害者。

稅率最低門檻正在上調 川普：對等關稅15-50%

美國總統川普23日表示，預定8月1日起實施的對等關稅將從15%起跳、最高可到50%。這段最新談話代表加徵稅率的最低門檻正...

美歐協議有譜 歐盟汽車關稅料15%

兩名歐洲外交官透露，歐盟與美國可望達成貿易協議，美可能對歐盟商品課徵百分之十五關稅並包含豁免項目。歐盟廿四日表決通過，若...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。