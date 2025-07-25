越南評估稅率逾20% 對美出口恐下滑3分之1
根據越南政府內部評估，若美國總統川普宣布的較高關稅生效，越南對美出口恐下滑多達三分之一，其中科技產業將是最大受害者。
彭博資訊根據這份提交給總理范明政顧問團的文件報導，若關稅在20%至40%，越南對美出口額最多減少370億美元，衝擊範圍涵蓋主要產業，包括電子、機械、成衣、鞋類與家具。越南去年對美出口總額約1,200億美元。
知情人士透露，此估算是假設越南廠商需全額吸收關稅成本，但實際上部分壓力可能會轉嫁給進口商。
報告指出，最大受害者將是科技業，出口金額恐下滑約150億美元，這份評估並警告關稅將「對電子供應鏈穩定構成直接風險」。
越南這份內部報告措辭罕見直白，明言美國關稅政策旨在遏制中國大陸。報告指出，川普正將此政策當作工具，用來「壓制中國的高速發展，重建美國主導地位」。
川普本月2日宣稱美國已和越南達成貿易協議，美國自越南進口的對等關稅將由「解放日」祭出的46%調降至20%，但仍高於協商期間暫時調降至10%的稅率。川普也表示，美國將對經越南轉運貨品課徵40%關稅。但美方尚未釋出明確標準，說明如何判定轉運貨品及40%關稅將如何適用。
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