與美關稅談判 歐盟提談判破裂應變方案

雖然歐盟和美國接近達成貿易協議，但歐盟成員國仍在14日批准一個談判破裂時的應變方案，將對總額930億歐元（1,090億美元）的美國商品課徵反制關稅。

談判進行同時，執委會也推進報復措施備案，將原本兩份分別價值210億歐元與720億歐元的擬議關稅清單合併為單一清單，並提交給歐盟成員國批准。歐盟消息人士表示，關稅稅率將最高達30%，以回應美方措施。

外交官透露，歐盟成員國已以壓倒性票數批准這些措施，執委會隨後也予以證實。一名歐盟官員指出，第一批反制措施將於8月7日生效，但對黃豆與杏仁的關稅將延至12月1日才實施；第二批措施將於9月7日與明年2月7日分兩階段生效。

多位外交官透露，美國將比照日本架構，對大多數自歐盟進口貨品課徵15%關稅，歐盟成員國可能準備接受這個稅率，歐盟官員也爭取涵蓋汽車在內的產業。其中一位外交官說，若鋼鋁進口量超過特定配額，將面臨高達50%的更高關稅。

外交官提醒，雖然歐盟談判代表對達成協議抱持樂觀，但他們也很清楚，最終還需要美國總統川普拍板，而川普最後決定難以預料。

歐盟外交官坦言：「日本的協議已經擺明這些條件就是敲竹槓。多數成員國雖然很不甘願，但可能還是會吞下這項協議。」以免8月1日起歐洲出口到美國商品關稅真的提高至30%。

英國金融時報（FT）引述知情人士報導，雙方會豁免部分產品關稅，包括飛機、酒類和醫療設備等。歐盟方面的理解是，15%的最低關稅已經把目前關稅算進去了，算是維持現狀。而以目前27.5%的汽車關稅來說，屆時稅率將下調至15%。

據了解，雙方談判涉及特定商品，包括飛機、烈酒與醫療器材，這些項目可能享有部分關稅減免。兩名知情人士指出，川普與日本敲定的15%關稅協議，已對歐盟造成壓力，使其不得不考慮接受相同稅率，以避免爆發一場全面貿易衝突。