日將錢進美國戰略產業 投入5,500億美元

經濟日報／ 特派記者陳熙文／華盛頓24日電

在美日達成的貿易協議中，日本同意投資美國5,500億美元。白宮指出，這些基金將被導引到美國的戰略產業，包括能源基礎建設、半導體、關鍵礦產等。商務部長盧特尼克並補充，如果美國選擇製造通用藥品或半導體，日本就要全力資助這些計畫。

白宮副幕僚長史卡比諾在社群媒體X平台貼出一張美日談判代表與川普在白宮對談照片；照片中，川普面前圖卡顯示原來日本投資提案是4,000億美元。

美國財長貝森特23日接受彭博訪問，他表示，日方是強硬的談判者，但川普比他們更強硬。貝森特說，日本參議院選舉後，就準備好要與美國談判，最後不但獲得15%對等關稅稅率，也獲得15%汽車關稅，日方提出日美夥伴關係，由日本提供基金讓美國投資重大項目，這也是為什麼日本可以獲得15%關稅；貝森特也說，5,500億美元是全新的投資資金，不是既有資金。

貝森特說，美國將利用這筆基金投資戰略產業，以達到去風險化目標。白宮23日公布「事實清單」說明，指在川普導引下，5,500億美元將投入振興美國的戰略產業，包括能源基礎建設和生產，半導體製造和研究，關鍵礦產採集、處理和精煉，藥品生產，以及商業和國防造船業。

關稅 川普

延伸閱讀

川普AI藍圖建議晶片地點認證 獲得國會2黨議員支持

川普「50天內達成和平」通牒不見效 俄烏談不出停戰曙光

川普宣布關稅升級！全球多國最高50%起跳！PTT酸「9％仔」全面打臉

川普對菲律賓徵19%關稅 菲大使：還有協商空間

相關新聞

川普：對等關稅15%起 最高50% 貝森特：美中不脫鉤

美國總統川普廿三日表示，美國正在完成與中國大陸的貿易協議，同時表明他八月一日起實施的對等關稅將是百分之十五起跳，最高百分...

韓擬大舉對美投資、採購 關稅談判打算比照日本模式

南韓與美國原定25日舉行高層貿易會談，但因美國財長貝森特行程衝突無法出席，將另外擇期舉行。由於日本已成功降低關稅，提高日...

與美關稅談判 歐盟提談判破裂應變方案

雖然歐盟和美國接近達成貿易協議，但歐盟成員國仍在14日批准一個談判破裂時的應變方案，將對總額930億歐元（1,090億美...

越南評估稅率逾20% 對美出口恐下滑3分之1

根據越南政府內部評估，若美國總統川普宣布的較高關稅生效，越南對美出口恐下滑多達三分之一，其中科技產業將是最大受害者。

稅率最低門檻正在上調 川普：對等關稅15-50%

美國總統川普23日表示，預定8月1日起實施的對等關稅將從15%起跳、最高可到50%。這段最新談話代表加徵稅率的最低門檻正...

美歐協議有譜 歐盟汽車關稅料15%

兩名歐洲外交官透露，歐盟與美國可望達成貿易協議，美可能對歐盟商品課徵百分之十五關稅並包含豁免項目。歐盟廿四日表決通過，若...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。