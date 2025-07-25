日將錢進美國戰略產業 投入5,500億美元

在美日達成的貿易協議中，日本同意投資美國5,500億美元。白宮指出，這些基金將被導引到美國的戰略產業，包括能源基礎建設、半導體、關鍵礦產等。商務部長盧特尼克並補充，如果美國選擇製造通用藥品或半導體，日本就要全力資助這些計畫。

白宮副幕僚長史卡比諾在社群媒體X平台貼出一張美日談判代表與川普在白宮對談照片；照片中，川普面前圖卡顯示原來日本投資提案是4,000億美元。

美國財長貝森特23日接受彭博訪問，他表示，日方是強硬的談判者，但川普比他們更強硬。貝森特說，日本參議院選舉後，就準備好要與美國談判，最後不但獲得15%對等關稅稅率，也獲得15%汽車關稅，日方提出日美夥伴關係，由日本提供基金讓美國投資重大項目，這也是為什麼日本可以獲得15%關稅；貝森特也說，5,500億美元是全新的投資資金，不是既有資金。

貝森特說，美國將利用這筆基金投資戰略產業，以達到去風險化目標。白宮23日公布「事實清單」說明，指在川普導引下，5,500億美元將投入振興美國的戰略產業，包括能源基礎建設和生產，半導體製造和研究，關鍵礦產採集、處理和精煉，藥品生產，以及商業和國防造船業。