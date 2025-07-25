韓擬大舉對美投資、採購 關稅談判打算比照日本模式

南韓與美國原定25日舉行高層貿易會談，但因美國財長貝森特行程衝突無法出席，將另外擇期舉行。由於日本已成功降低關稅，提高日系車廠競爭優勢，因此首爾當局現在壓力沉重，傳出打算比照日本模式，也將大手筆投資美國、擴大採購美國產品，甚至在造船業上合作。

南韓財政部表示，美方已提議儘快重新安排兩國財長會面。綜合外媒報導，知情人士透露，南韓擬比照日本和川普達成的協議，也設立投資美國的基金。韓聯社引述財經界人士說法報導，首爾當局先前已和三星、SK、現代汽車、LG等國內企業接觸，商討可對美投資金額，目前為止與企業約定投資金額約有1,000億美元。

南韓爭取降低關稅的計畫 圖／經濟日報提供

政府方面可能與進出口銀行、產業銀行、貿易保險公社、韓國投資公社等合作，擬定包括融資等協助對美投資方案。若加上政府籌措的資金，可能提出更大規模的投資方案。

日本經濟規模是南韓兩倍多，如果要求韓方承諾同等金額恐不切實際。此外，包括現代汽車在內的部分韓企，都已先行在美布局。但相關人士指出，有日本先例，南韓勢必也須提出相稱的投資方案，因此亟需國內企業協助。

美國商務部長盧特尼克據傳與南韓談判時，提出4,000億美元的要求。盧特尼克原本向川普提交的日本方案也是同樣金額，最終被川普提高到5,500億美元。

此外，南韓也考慮承諾擴大採購美國特定商品，這部分也類似日本同意採購波音飛機及美國農產品的條款。

南韓還拋出雙方在造船業合作構想。首爾提出「美韓製造業復興夥伴關係」的構想，主張在造船等戰略產業深化合作，據傳美方深感興趣。美國曾呼籲盟友共同因應中國大陸造船實力迅速擴張，川普更多次點名南韓為理想合作對象。

南韓海事戰略專家金碩強分析，南韓能以造船業為談判籌碼爭取讓利。他認為，「最可行方案是與美方達成協議，每年維修一定數量美軍艦艇，或承造部分艦體。」目前已有部分美軍艦艇在南韓維修。

但雙方想深化合作仍有諸多障礙。首爾大學船舶與海洋工程系教授禹鐘勳指出，美國本土造船廠面臨零件取得不易和人力資源短缺等問題。同時，美國保護本土造船業相關法規眾多，例如瓊斯法案（Jones Act）和伯恩斯–托爾弗森修正案（Byrnes-Tollefson Amendment），限制軍艦與商船須在美國建造。