一周後揭曉！川普即將拍板「3大關稅決定」 形塑未來經濟

CNN報導，隨著8月1日關稅大限迫近，美國總統川普只剩一周時間斟酌三大貿易決定，最後結果可能形塑美國乃至於全球經濟的未來。

重大決定一：對等關稅上路或再延

川普4月2日宣布實施極其嚴苛的「對等關稅」，引發美國股市大跌，到4月9日已數度瀕臨熊市領域（從近期高點回跌20%），債市也亮起紅燈，迫使川普宣布緩課90天，預定8月1日再恢復徵收。

之後，川普和幾個貿易夥伴敲定協議，其中以中國大陸和日本最受矚目，讓投資人鬆了一口氣。華爾街普遍認定，市場必要時會施壓川普撤銷最嚴厲的貿易政策，這正是近來支持「川普總是畏縮」（TACO）交易的論點。

然而，如今美股又迭創新高，美債殖利率也回穩，川普這回可能缺乏再度「畏縮」的理由。

話說回來，從22日宣布的美日貿易協議優於預期推斷，白宮也許不願把重要貿易夥伴逼得太緊，以免高關稅造成的經濟痛苦和可能招致報復，會讓企業、投資人和社會大眾無法接受。換言之，川普最嚴厲的威脅，包括對巴西重課50%的關稅，可能終會下調稅率或是暫緩。

重大決定二：普及關稅

川普4月2日宣布的另一項關稅，是對幾乎所有進口產品一律徵收10%的「普及關稅」。近幾周來，川普透露他可能提高普及關稅，甚至把稅率加倍。川普10日對NBC新聞台說：「我們將要宣布其餘國家要支付的稅率，不論是20%或15%。我們正在評估。」後來他又頻頻拋出以15%作為新關稅底線的想法，23日在人工智慧（AI）峰會上又覆述一遍。

近幾周來，川普已致函十餘國，告知預定8月1日生效的新關稅稅率；接下來還必須逐一決定對其餘國家徵收的關稅。

觀察家預期，新的普及關稅可能訂在15%，因為美國最近與日本、印尼、菲律賓和越南敲定的貿易協議，都把關稅訂在15%或高一些。金融時報日前報導，美國即將與歐盟敲定協議，也把對歐盟進口產品課徵的關稅訂在15%。

根據耶魯預算實驗室（Yale Budget Lab）最近的報告，已實施的川普2.0關稅已推升美國有效關稅稅率，從大約2%提高到18%，是1934年來最高水準。那將導致美國每個家庭每年平均增加2,400美元的成本。倘若川普最後果真決定提高普及稅率，此數還會更高。

以美國每年進口3.3兆美元貨物計算，扣除豁免於新關稅的4,000億美元加拿大和墨西哥品項，那意味每年約2.9兆美元進口貨將被課15%的關稅，這4,350億美元的稅金將由美國消費者和企業埋單。這是極大的數字，相形之下，企業每年在美國繳的所得稅統統加起來也不過900億美元。

重大決定三：藥品關稅

川普一再表示，準備自8月1日起，對美國境外製造的藥品重課關稅，意味美國市售藥品絕大多數都會受影響。

川普將拍板的重大決定是：新關稅稅率怎麼訂、如何執行，以及涵蓋哪些藥品？

川普7月8日曾揚言，「很快」就會對製藥產業開徵200%的關稅，但也表示在全面落實前會給一段緩衝期，讓業者訂出計畫把藥廠遷往美國。之前，川普也曾暫緩實施針對特定產業的關稅，包括汽車及零件產業。

川普究竟會給多長的緩衝期，不得而知；就連藥品關稅具體計畫為何，也尚未明朗化。

病患維權人士和藥物供應鏈專家警告，大幅加徵關稅可能導致藥價高漲，並加劇藥品短缺。

川普希望促使更多藥品在國內生產，降低對進口藥的依賴。但提高美國藥品自製率需費時數年。一些藥廠已宣布在美擴大生產，例如阿斯特捷利康，但有些設廠計畫早在川普1月上台前就已著手進行；況且，縱有這些工廠，也無法完全取代外國進口藥。