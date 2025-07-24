快訊

超涼手持風扇藏危機？日媒點「4大危險前兆」 電池爆炸恐釀災

輝達B200遭曝大量走私銷陸 貨源竟是這家台灣人創的公司

獨╱前警政署長女兒任法官怠職遭警告 反控「被職場霸凌」高院決議曝光

日菲陸續談成…川普關稅協議陸續掀牌 但市場只關心「這國」結果

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
市場消息人士表示，投資人對關稅消息的做法是，若非中國大陸，一概忽略。美聯社
市場消息人士表示，投資人對關稅消息的做法是，若非中國大陸，一概忽略。美聯社

美國總統川普本周陸續與日本菲律賓等達成貿易協議，但市場消息人士說，投資人對關稅消息的做法是，若非中國大陸，一概忽略

專家表示，美股從4月8日低點大漲27%，已反映出貿易協議的利多，現在唯一能阻撓走勢的是，美中貿易關係出現負面發展。花旗美國股票策略主管凱瑟（Stuart Kaiser）說，除非美中情勢大幅惡化，不然市場應該會把這些當成小事，並可能逢低買進。

美國設下的中國關稅稅率極為重要，美股對此有高度曝險。阿波羅公司的首席經濟學家史洛克（Torsten Slok）指出，標普500成分股來自中國的年度營收，達1.2兆美元，這個金額約是美中貿易逆差的四倍。而川普首屆任期時，對陸開徵的關稅，已使商品成本在2015-2019年間上漲15%以上。成本走升會壓抑獲利，不利股價。

凱瑟認為，美日貿易協議，可能會成為美歐協議的架構，美中協議也可能依循這個架構。市場人士表示，投資人應預期，關稅消息會繼續造成波動，但下跌即買點，除非中方出現壞消息。

關稅 川普 美國 日本 菲律賓 貿易協議

延伸閱讀

川普AI藍圖建議晶片地點認證 獲得國會2黨議員支持

川普「50天內達成和平」通牒不見效 俄烏談不出停戰曙光

川普宣布關稅升級！全球多國最高50%起跳！PTT酸「9％仔」全面打臉

川普對菲律賓徵19%關稅 菲大使：還有協商空間

相關新聞

若與美談判破裂將採反制措施 歐盟擬對上千億美元商品課報復性關稅

歐盟執委會24日表示，已接近與美國達成協商過後的貿易協議，但也備妥備案，若談判破裂，將對價值930億歐元（1,090億美...

日菲陸續談成…川普關稅協議陸續掀牌 但市場只關心「這國」結果

美國總統川普本周陸續與日本、菲律賓等達成貿易協議，但市場消息人士說，投資人對關稅消息的做法是，若非中國大陸，一概忽略。

美半導體關稅揭曉倒數 恐影響台灣？專家點名「這國業者」首當其衝

美國對等關稅預計8月1日上路，半導體關稅也即將出爐，各界高度關注。長期研究地緣政治的科技專家預期，台灣對等關稅稅率不排除...

回敬川普 歐盟批准對美930億歐元商品課徵反制關稅

路透報導，歐盟外交官表示，歐盟成員國24日表決並批准對美國總額930億歐元商品課徵反制關稅，作為歐盟與華府若未能達成貿易...

交換川普調降關稅…南韓計畫對美投資3兆元 韓媒：金額可能加碼

多家韓媒24日報導，南韓政府打算將逾1000億美元（約台幣3兆元）的韓企對美投資計畫，作為美韓關稅談判中的籌碼，且投資金...

川普對菲律賓徵19%關稅 菲大使：還有協商空間

美國總統川普在與菲律賓總統小馬可仕會面後，把對菲關稅自20%降至19%，菲律賓駐美大使羅慕德斯今天說，稅率仍有協商空間，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。