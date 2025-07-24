日菲陸續談成…川普關稅協議陸續掀牌 但市場只關心「這國」結果

美國總統川普本周陸續與日本、菲律賓等達成貿易協議，但市場消息人士說，投資人對關稅消息的做法是，若非中國大陸，一概忽略。

專家表示，美股從4月8日低點大漲27%，已反映出貿易協議的利多，現在唯一能阻撓走勢的是，美中貿易關係出現負面發展。花旗美國股票策略主管凱瑟（Stuart Kaiser）說，除非美中情勢大幅惡化，不然市場應該會把這些當成小事，並可能逢低買進。

美國設下的中國關稅稅率極為重要，美股對此有高度曝險。阿波羅公司的首席經濟學家史洛克（Torsten Slok）指出，標普500成分股來自中國的年度營收，達1.2兆美元，這個金額約是美中貿易逆差的四倍。而川普首屆任期時，對陸開徵的關稅，已使商品成本在2015-2019年間上漲15%以上。成本走升會壓抑獲利，不利股價。

凱瑟認為，美日貿易協議，可能會成為美歐協議的架構，美中協議也可能依循這個架構。市場人士表示，投資人應預期，關稅消息會繼續造成波動，但下跌即買點，除非中方出現壞消息。