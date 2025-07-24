美半導體關稅揭曉倒數 恐影響台灣？專家點名「這國業者」首當其衝

美國對等關稅預計8月1日上路，半導體關稅也即將出爐，各界高度關注。長期研究地緣政治的科技專家預期，台灣對等關稅稅率不排除可能與日本的15%相當，半導體關稅對於台灣先進製程影響有限，成熟製程可能面臨較高的關稅，不過中國業者將首當其衝，有助市場秩序正常化。

美國總統川普近日陸續宣布新對等關稅稅率，日本最新關稅為15%、韓國為25%、越南20%、菲律賓19%。金融時報報導，歐盟與美國接近達成貿易協議，關稅可能與日本相同為15%。

專家表示，觀察近期美國關稅政策進展，日本自先前的25%降至15%，可以確定美國關稅稅率是浮動的。高關稅是美國驅使各國坐上談判桌的手段，若能開放市場、增加美國投資，以及提升去中化的承諾，都可能獲得較低的關稅。

目前以英國稅率10%為最低，專家認為，10%將是美國關稅稅率的底線，應沒有國家關稅能低於10%。美國實施對等關稅將可收到「一石四鳥」之效，不僅有關稅收入、增加美國投資、增加外銷，並達成去中化目標。

專家表示，日本和歐盟皆是美國的重要盟邦，其經濟量體規模比台灣和韓國大，對於美國改善貿易赤字相對重要。

專家說，美國一開始對盟邦課徵高關稅，曾引發疑慮，憂心盟邦因此被逼著向中國靠攏。觀察日本關稅降至15%，歐盟關稅稅率若真與日本相同，應該對於去中化有一定承諾，關稅的成效彰顯。

專家分析，美國關稅稅率大致可分為「美國隊」和「中國隊」2類，「美國隊」國家稅率多數在20%以下，如日本和菲律賓，「中國隊」國家則是高關稅。

台灣堅持去中化立場，台廠也超前布署，台積電在對等關稅公布前即宣布加碼投資美國，充分展現友好態度。專家表示，台灣的半導體產業相當重要，預期台灣關稅稅率應可低於20%，不排除可能與日本相當。

專家說，韓國因無法捨棄中國市場，內部在去中化的決策難有共識，除非讓利夠多，韓國稅率才可望降至20%以下。

專家表示，美國關稅政策施行已不可逆，將帶動全世界各行各業展開區域性重組，勞力密集且低毛利率的產業將加速往開發中國家挪移，已開發國家則以科技含量較高的產業為主。

專家說，市場環境將更趨嚴峻，製造業將朝向大者恆大趨勢發展。他認為政府不應介入補助企業，而是應由市場機制自然引導廠商發展。

至於半導體關稅，專家表示，大致可分為7奈米及以下的先進製程和10奈米及以上的成熟製程2部分，其中，先進製程僅與台積電和韓國三星（Samsung）有關，預期美國應會課徵基本關稅，主要目的是希望帶動投資美國，因此若投資進度緩慢，稅率可能逐步升高。

專家說，台積電不僅已承諾在美國投資1650億美元，興建6座晶圓廠、2座先進封裝廠及1間研發中心，且台積電先進製程半導體關稅可以轉嫁客戶，影響應有限。反觀三星在美國投資步調緩慢，可能面臨較大的壓力。

成熟製程部分，專家表示，與台灣、韓國、歐盟、日本、新加坡、馬來西亞及中國等有關，預期可能與藥品及汽車措施類似，祭出高關稅，主要目的除了希望帶動投資美國，還要達到去中化目標。

專家預期，中國可能會被課徵高額稅率，歐盟和日本等國是否會跟進對中國半導體成熟製程晶片課徵高關稅，值得觀察，隨著中國大量產能外銷受阻，應有助於成熟製程市場秩序恢復。