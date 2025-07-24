快訊

2國軍力差多少？泰國、柬埔寨邊界爆衝突 泰軍人數和武器狂勝

世大運／黃愉偼不敵趙尚奪銀 追平鄭怡靜女單最佳成績

輝達登全球市值龍頭！黃仁勳工作全年無休 成功祕訣全靠「忽略這件事」

聽新聞
0:00 / 0:00

回敬川普 歐盟批准對美930億歐元商品課徵反制關稅

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
一艘貨櫃船14日停泊在美國加州的奧克蘭港，並使用起重機將船上貨櫃吊起。近期因關稅上調與貿易政策，導致該港營運與貨櫃進出量大受影響。歐新社
一艘貨櫃船14日停泊在美國加州的奧克蘭港，並使用起重機將船上貨櫃吊起。近期因關稅上調與貿易政策，導致該港營運與貨櫃進出量大受影響。歐新社

路透報導，歐盟外交官表示，歐盟成員國24日表決並批准對美國總額930億歐元商品課徵反制關稅，作為歐盟與華府若未能達成貿易協議時的反制措施。

歐盟執委會23日說，目前仍聚焦與華府達成協議，避免美國總統川普於8月1日對歐盟實施30%關稅。歐盟還說，談判同時將擬定可能的反制措施計畫，將兩份210億歐元與710歐元的報復性關稅清單合併並提交成員國批准。

路透指出，歐盟這項報復性關稅將於8月7日生效。儘管川普多次宣布關稅措施，歐盟迄今卻仍未採取任何反制。雖然歐盟曾在4月份批准首批反制方案，卻立即暫停好為談判騰出時間。

歐盟外交官稱，歐盟與美國似乎正朝達成貿易協議前進，該協議讓美國對歐洲進口商品課徵15%關稅，這與華府和東京達成的協議相同，但還等川普拍板。

路透表示，在可能的協議中，15%稅率適用於汽車、製藥等產業，且不會疊加在美國長期以來實施的略低於5%關稅上。

外交官也說，飛機、木材及部分藥品和農產品可能獲得關稅豁免；但華府似乎無意降低對鋼鐵課徵的50%高關稅。

關稅 川普 美國 歐盟

延伸閱讀

川普宣布關稅升級！全球多國最高50%起跳！PTT酸「9％仔」全面打臉

川普對菲律賓徵19%關稅 菲大使：還有協商空間

WSJ：川普多次出現艾普斯坦文件中 5月已被告知

路透：美歐協議有譜 傾向15%關稅「可能涵蓋汽車」

相關新聞

回敬川普 歐盟批准對美930億歐元商品課徵反制關稅

路透報導，歐盟外交官表示，歐盟成員國24日表決並批准對美國總額930億歐元商品課徵反制關稅，作為歐盟與華府若未能達成貿易...

交換川普調降關稅…南韓計畫對美投資3兆元 韓媒：金額可能加碼

多家韓媒24日報導，南韓政府打算將逾1000億美元（約台幣3兆元）的韓企對美投資計畫，作為美韓關稅談判中的籌碼，且投資金...

川普對菲律賓徵19%關稅 菲大使：還有協商空間

美國總統川普在與菲律賓總統小馬可仕會面後，把對菲關稅自20%降至19%，菲律賓駐美大使羅慕德斯今天說，稅率仍有協商空間，...

南韓祭出造船業合作牌 爭取美國關稅優惠

為換取美國關稅優惠，南韓拋出雙方在造船業上合作的構想。路透引述政府與產業消息人士報導，洽談的內容包括南韓企業赴美投資以協...

路透：美歐協議有譜 傾向15%關稅「可能涵蓋汽車」

兩名歐洲外交官23日透露，歐盟與美國可望達成貿易協議，美國可能對歐盟商品課徵15%關稅並包含豁免項目。

日本車課15%關稅 美車廠強烈反彈：較高鋼鋁關稅不利競爭

美國與日本的關稅協議內容曝光後，立即引起美國汽車製造商強烈反彈，指責協議從日本進口汽車徵收15%的關稅，將使美國車廠處於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。