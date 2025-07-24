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交換川普調降關稅…南韓計畫對美投資3兆元 韓媒：金額可能加碼

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
南韓產業通商資源部長金正官（中）23日飛抵華府杜勒斯國際機場，準備參與美韓關稅談判。歐新社
南韓產業通商資源部長金正官（中）23日飛抵華府杜勒斯國際機場，準備參與美韓關稅談判。歐新社

多家韓媒24日報導，南韓政府打算將逾1000億美元（約台幣3兆元）的韓企對美投資計畫，作為美韓關稅談判中的籌碼，且投資金額可能加碼。

消息人士指稱，韓方談判代表團原本擬在25日舉行的美韓2加2關稅談判時，提出前述投資計畫，但該談判已因美國財長貝森特另有行程而取消。

南韓政府在該談判前，即與包括南韓4大財閥（三星、SK、現代汽車及LG）的多家韓企接觸，並彙整各方對美投資計畫。

這些韓企承諾的對美投資金額共已達1000多億美元，且由於這1000多億美元只包含這些企業自行擬定的投資計畫，若南韓政府運用政策性融資政策，投資規模可能進一步擴大。

對日本政府在美日關稅談判中承諾設立5500億美元（約台幣16.3兆元）基金，用於日本對美直接投資（FDI），以交換川普政府調降日本輸美商品關稅，讓稅率從25%降至15%。南韓政府也正考量此一設投資基金的方案，以及可能透過進出口銀行、產業銀行、貿易保險公社和南韓投資公社等機構籌資的方案。

1位南韓高官對韓聯社說，南韓政府正研擬前述設投資基金的方案。由於日本以承諾巨額投資交換調降關稅，南韓也需提出符合國家經濟規模的投資計畫，南韓政府已為此與韓企協調。

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