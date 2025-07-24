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南韓祭出造船業合作牌 爭取美國關稅優惠

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
南韓拋出與美國在造船等戰略產業深化合作的構想，希望能爭取到關稅優惠。路透
南韓拋出與美國在造船等戰略產業深化合作的構想，希望能爭取到關稅優惠。路透

為換取美國關稅優惠，南韓拋出雙方在造船業上合作的構想。路透引述政府與產業消息人士報導，洽談的內容包括南韓企業赴美投資以協助美國造船廠升級，並加強對美國海軍艦艇的維修支援等。

首爾提出「美韓製造業復興夥伴關係」的構想，主張在造船等戰略產業深化合作，據傳美方深感興趣。美國曾呼籲盟友共同因應中國大陸造船實力迅速擴張，而美國總統川普多次點名南韓為理想的合作對象。

南韓海事戰略專家金碩強分析，南韓能以造船業作為談判籌碼爭取讓利。他認為，「最可行方案是與美方達成協議，每年維修一定數量的美軍艦艇，或承造部分艦體。」目前已有部分美軍艦艇在南韓進行維修。

今年7月，韓華海洋取得第三筆美軍艦艇維修合約。母公司韓華集團也持續拓展在美業務，去年以1億美元收購位於賓州的費城造船廠，本周宣布，該廠獲得液化天然氣運輸船訂單，將與南韓巨濟造船廠合作建造。

此外，韓華也取得美方核准，可增持澳洲造船商Austal的股份。Austal在阿拉巴馬州的造船廠有美軍艦艇訂單。

另一家南韓造船巨擘HD現代，今年也與美國國防承包商Huntington Ingalls締結合作關係，並與Edison Chouest Offshore聯手，在美國建貨櫃船。

但雙方想深化合作仍有諸多障礙。首爾大學船舶與海洋工程系教授禹鐘勳指出，美國本土造船廠有零件取得不易和人力資源短缺等問題。

同時，美國保護本土造船業的相關法規眾多，例如瓊斯法案（Jones Act）和伯恩斯–托爾弗森修正案（Byrnes-Tollefson Amendment），限制軍艦與商船須在美國建造。

禹鐘勳建議南韓考慮在當地生產船艦模組，運往美國組裝，或爭取指定一家南韓造船廠為特殊合作區域，讓美軍艦艇能合法在當地建造。

關稅 川普

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