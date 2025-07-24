川普對菲律賓徵19%關稅 菲大使：還有協商空間

美國總統川普在與菲律賓總統小馬可仕會面後，把對菲關稅自20%降至19%，菲律賓駐美大使羅慕德斯今天說，稅率仍有協商空間，菲方將繼續透過雙邊協商，尋求美方再下調關稅。

菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose ManuelRomualdez）今天在DZRH廣播電台說，美國貿易官員近日將訪馬尼拉，與菲律賓對口官員繼續協商關稅事宜。

羅慕德斯強調，菲方將「闡明需求」，以敲定關稅稅率，美國對菲關稅稅率「還有協商空間」。

川普（Donald Trump）22日在華府會見小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.），會後在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）宣布，菲律賓將對美國開放市場，並實施零關稅，美方將對菲律賓徵收19%關稅。

美國對菲律賓的新稅率僅10日時宣布的20%低了1個百分點，且不如4月時美方初訂的17%。

小馬可仕昨天深夜返抵馬尼拉，許多民眾對關稅商議結果感到不滿，小馬可仕的長姊艾米．馬可仕（Imee Marcos）發布聲明，抨擊貿易條件不公平。

羅慕德斯說明，菲律賓對美實施的零關稅僅適用於汽車等特定產業，並不包括農產品，以繼續保護菲律賓農民。

他補充，菲律賓對美實施零關稅不是沒有好處，比如美國藥品在菲律賓的價格可以降低，菲律賓工廠進口美國機械的成本也可降低。

羅慕德斯同時指出，菲律賓商品對美出口額只佔對全球出口額的16%，項目多為電子產品、汽車零件、紡織品、小麥、動物飼料和椰油。

有關同為美國盟友的日本把關稅談降至15%，低於菲律賓，羅慕德斯稱，美國對日貿易逆差遠大於菲律賓，而日本也承諾對美投資5500億美元。

羅慕德斯說，川普提出的20%關稅若未協商成功將於8月1日生效，目前雙方仍在談判階段，菲律賓將透過其他細節來尋求美方進一步調降。