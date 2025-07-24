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對川普釋善意？澳洲宣布放鬆美牛進口限制

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國奧克拉荷馬州布蘭查德附近Grasslands Wagyu牧場放牧區的和牛，攝於2024年7月。資料照片。路透
美國奧克拉荷馬州布蘭查德附近Grasslands Wagyu牧場放牧區的和牛，攝於2024年7月。資料照片。路透

澳洲農業部24日表示，將放寬美國牛肉的進口限制。美國總統川普4月曾批評美澳牛肉貿易失衡，此舉可能有助於緩和雙方貿易談判氣氛，不過澳洲農業部長柯林斯（Julie Collins）宣稱，此舉與川普持續升級的關稅戰無關。

路透、澳洲衛報與SBS報導，柯林斯在聲明中表示，「基於嚴謹的科學和風險評估」得出結論，認為美國監控牛隻移動的措施意味著生物安全風險已獲得有效管理。

柯林斯表示，「過去十年，美國進口的牛肉都經過非常嚴謹的科學與風險評估。」有關宣布並不代表在安全上妥協，會繼續嚴格執行生物安全法。他說，政府希望推動公平開放的貿易，澳洲養牛業「從中受益匪淺」。

澳洲2003年起因擔心牛海綿狀腦病（BSE，俗稱狂牛症）而限制美牛進口，但自2019年起允許來自美國境內出生、飼養及屠宰的牛隻肉品進口。由於牛隻經常在美國、加拿大和墨西哥之間流動，且缺乏有效追蹤，只有少數供應商能證明飼養牛隻完全留在美國境內。

美國總統川普4月宣布「解放日」（Liberation Day）關稅時，曾特別點名澳洲對牛肉進口的限制，批評美澳牛肉貿易失衡，指出在美國牛肉產量下滑的情況下，澳洲2024年出口至美國的牛肉總值高達澳幣40億元（約台幣790億元），並點名要求調整雙邊貿易結構。

澳洲目前出口至美國的產品面臨10%的基準關稅，艾班尼斯總理在大選期間曾表示，「絕對不會」在生物安全政策上讓步，但此次決定反映出坎培拉方面的立場有所改變。澳媒認為，政府將以放寬牛肉進口為籌碼，向美方爭取下調高達50%的鋼鋁關稅，並阻止川普政府對藥品徵收高達200%的懲罰性關稅。

當記者問及此舉是否有助美澳貿易談判時，柯林斯表示： 「這將視情況而定，但此決定是基於科學，也是過去５年努力的成果。」

澳洲農業部表示，澳洲企業將可從28日起申請進口許可證。儘管如此，分析師指出，因為澳洲本地牛肉價格低得多，這項決定不太可能大幅提高美國牛肉的出貨量。

關稅 川普 美牛

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