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澳洲將解除美國牛進口限制 消除主要貿易摩擦點
澳洲今天宣布將取消對美國進口牛肉的貿易壁壘，消除了坎培拉與川普政府之間一個主要的摩擦點。
法新社報導，美國總統川普在今年4月公布「解放日」（Liberation Day）關稅時，點名批評澳洲，指責這個美國的親密盟友禁止美國肉類進口，同時卻從對美出口中牟利。
澳洲嚴格的生物安全法規禁止進口在美國屠宰、但在加拿大或墨西哥出生的牛肉。
在輸美牛肉徵收10%關稅的威脅下，澳洲現在對其最大紅肉市場之一的美國取消了上述限制。
澳洲農業部長柯林斯（Julie Collins）表示，美國已採取新的品質管制措施，緩解了澳洲的擔憂。
她在聲明中表示：「農業、漁業和林業部（TheDepartment of Agriculture, Fisheries and Forestry）對美國強化品管以有效管理生物安全風險感到滿意。」
「澳洲主張開放公平的貿易，我們的畜牧業從中受益匪淺。」
2003年狂牛症爆發後，澳洲暫停美牛進口。狂牛症是一種致命的傳染性疾病，會慢慢侵蝕牛的神經系統。
這些限制大部分已於2019年取消，但對在美國屠宰場屠宰卻在其他地方出生的牛隻仍存在一些限制。
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