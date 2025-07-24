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越南內部評估 若落實20%以上關稅 對美出口最多將縮水1/3

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
若關稅落在20%至40%之間，越南出口額最多減少370億美元，衝擊範圍電子、機械、成衣、鞋類與家具。路透
若關稅落在20%至40%之間，越南出口額最多減少370億美元，衝擊範圍電子、機械、成衣、鞋類與家具。路透

彭博引述越南政府內部評估報導，若美國總統川普宣布的較高關稅生效，越南對美出口恐下滑多達三分之一。

這份提交給總理范明政顧問團的文件指出，若關稅落在20%至40%之間，越南出口額最多減少370億美元，衝擊範圍涵蓋主要產業，包括電子、機械、成衣、鞋類與家具。越南去年對美出口總額約為1,200億美元。

知情人士透露，此估算是假設越南廠商需全額吸收關稅成本，但實際上部分壓力可能會轉嫁給進口商。

報告指出，科技產業將是最大受害者，出口金額恐下滑約150億美元，並警告關稅將「對電子供應鏈的穩定構成直接風險」。

這份報告由總理范明政顧問團下屬研究單位撰寫，日期為7月11日，也就是川普宣布和越南達成貿易協議過後一周。越南至今尚未正式確認美方宣布的關稅稅率，雙方也尚未公布協議的正式條文。

川普本月2日宣稱美國已和越南達成貿易協議，美國自越南進口的對等關稅將由「解放日」祭出的46%調降至20%，但仍高於協商期間暫時調降至10%的稅率。

川普也表示，美國將對經越南轉運的貨品課徵40%關稅，此舉主要針對大陸貨品繞道東南亞進入美國的情況。對越南而言，這讓情勢變得更加棘手，因為中國大陸是越南最大貿易夥伴，也是AirPods和手機等對美出口產品的主要零組件來源國。

美方尚未釋出明確標準，說明如何判定轉運貨品，以及40%關稅將如何適用。

越南這份內部報告措辭罕見直白，明言美國的關稅政策旨在遏制中國大陸。報告指出，川普正將此政策當作工具，用來「壓制中國的高速發展，重建美國主導地位」。

關稅 川普

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