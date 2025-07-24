川普即將出訪蘇格蘭 結合貿易談判與高球

美國總統川普（Donald Trump）明天將前往蘇格蘭，這趟行程結合了外交與高爾夫。高爾夫不僅是川普最愛的休閒活動，對他的家族也有著財務利益。

法新社報導，川普這位79歲的億萬富豪，此行將入住川普家族企業的兩間豪華濱海高球渡假村：1間位在蘇格蘭西岸的登拜里（Turnberry），另1間位在東部港口城市亞伯丁（Aberdeen）。

川普這次出訪排定將與英國首相施凱爾（KeirStarmer）會面，但具體細節尚未確定。川普預計29日返美。

施凱爾希望了解川普在對英貿易的想法。截至目前為止，英國還未與全球其他數十個經濟體一般，成為川普高額關稅的對象。

美國和英國5月宣布達成貿易協議，但川普曾於本月稍早表示希望「調整我們達成的貿易協定」，引發倫敦當局的關切。