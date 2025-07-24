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想逃避川普關稅的企業當心了！美國司法部準備祭出刑事手段

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國一位海關與邊境保護局（CBP）警察準備執勤。路透
美國一位海關與邊境保護局（CBP）警察準備執勤。路透

美國總統川普的對等關稅將在下周五（8月1日）全面實施，彭博資訊報導，聯邦檢察官正在準備對企圖逃避這項關稅的企業和個人，提出刑事指控。

美國司法部表示，已擴增「大量人員」到一個新成立的部門，專注打擊貿易欺詐和其他企業犯罪。同時，聯邦檢察官辦公室已索取拜登政府時期涉及外國產品的交易紀錄，涵蓋貨運與通訊業者過去與供應鏈業者往來的紀錄，以讓逃避關稅的行動立案，畫出打擊逃避關稅的行動藍圖。

美國海關向來會打擊常見的逃避關稅手段，例如更改進口商品的原產國、或在申報單上錯誤歸類等，但這類違規案件多透過罰款或民事和解處理，甚少刑事起訴。

司法部刑事部門主管伽利歐提說，「一些疏忽行為或行政錯誤，以民事方式處理可能更適合，但對嚴重違法行為實施刑事執法，也很恰當」，「例如進口商以低報商品價值或謊報原產國等手段進行欺詐時，就逃避了將產品進口到美國的全部成本」。

他說，檢方正在通盤檢視鋼鋁、紡織及消費品等各產業，包括調整一個金融詐欺部門的任務，改為針對躲避關稅的企業。川普4月便揚言，要讓逃避他全球關稅的行為面臨「非常嚴厲」的後果，司法部現在的部署正遵循川普的警告。美國官員表示，逃漏關稅每年能讓政府稅收損失數十億美元。

美國檢方傳統上依賴國土安全部調查局（HSI）、海關與邊境保護局（CBP）等執法機構，提供可能升至民事或刑事起訴水準的惡劣逃避關稅案，CBP最近似乎也加強審查力道。

曾是海關高層官員、現為企業貿易顧問的希諾喬沙說，一些客戶最近收到CBP「非常具針對性的」要求，被索取商品分類，以及買賣雙方關係等資料。她表示，這是要針對可疑公司採取行動的前置作業，最好的情況是小失誤，最糟的下場是被有詐欺情事。

她提醒想減輕關稅負擔的公司，某些策略會踩到民事紅線，甚至可能承擔刑事責任。

關稅 川普 詐欺 供應鏈

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