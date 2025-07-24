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東南亞出口成衣國受不了！盼續與美國協商關稅

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
美國對等關稅戰中，斯里蘭卡與柬埔寨幫美國製作成衣，但卻被課徵最多關稅，國家處境相當脆弱。（中央社示意圖）
美國對等關稅戰中，斯里蘭卡與柬埔寨幫美國製作成衣，但卻被課徵最多關稅，國家處境相當脆弱。（中央社示意圖）

幫美國做衣服卻還要被課高額關稅，東南亞國家苦不堪言！美國成衣的主要進口國柬埔寨、斯里蘭卡分別被課徵36%與30%關稅，恐讓美國大品牌如Nike、Levi’s的產品價格上漲，也讓當地民眾因產能轉移失去生計，缺乏外匯的斯里蘭卡更高度依賴成衣業帶來的營收，相關國家都希望能再跟美國談談，但目前看來仍無下文。

就業命脈遭重創

根據《英國廣播公司》報導，柬埔寨與斯里蘭卡兩國都相當依賴美國成衣業做為國家經濟命脈。柬埔寨因其便宜的勞動力，是許多外資從中國轉移廠商的首選之一，去年對美國出口相關產品高達30億美元，國內有至少90萬人從事相關產業，出口總額佔了全國10%。

斯里蘭卡有35萬人從事成衣業、出口總額19億美元，是該國第三大外匯來源。但以柬埔寨工人索克林為例，他一個月只能賺取570美元，僅剛好足夠他租房子與養育2個兒子與年邁的雙親。斯里蘭卡服飾業公會祕書長勞倫斯表示，若30%為最終關稅稅率，將面臨嚴重麻煩，因為競爭國越南的關稅更低。

外包讓美廠商獲利

雖然兩國比起4月初的關稅稅率減免不少（斯里蘭卡14%、柬埔寨13%），但稅率仍相當高昂下，兩國官員都表達希望美方能繼續與他們協商的意願。《高棉時報》提到，柬埔寨副總理孫占托表示，希望關稅可以下降到0，但尊重美方的決定，政府會持續跟美方爭取，盼能保護在柬埔寨投資者與工人的利益。

美國總統川普雖聲稱要透過關稅降低與世界各國的貿易逆差，但羅格斯大學勞資關係學院副院長安納分析，川普的關稅忽略美國從現有貿易協定獲得的好處，包括低價服飾、美國公司外包業務獲得的成本減免等；此外，德拉威爾大學教授呂昇（音譯）也說，柬埔寨與斯里蘭卡不可能採購大量波音客機，滿足川普減少貿易逆差的需求。

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