《汽車咖啡坊》論關稅為零的美台汽車未來

美國車將在台灣搶市！

川普關稅案，日本傳出定案為15%，而美台關稅談判的終局，傳出來的消息是零。美國方面希望針對整車關稅，台灣要一次性的降到零。

美國製歐日車受惠

不過，所謂美國製造關稅歸零，真正受惠的並非原本純美國的通用、福特、克萊斯勒等等，反而是在美國生產的豐田、速霸陸、馬自達、本田、日產、現代、起亞、福斯、賓士、寶馬、富豪等車。

事實上美國製造的汽車，衰敗始自1970年代的第一次能源危機，那個年代就是日本汽車茁壯、強盛的起始。最有名的是日本本田CIVIC迅速成為美國家庭的第二輛車，最後導致美國政府要求必須在美國設廠，於是本田、豐田、日產、馬自達、速霸陸紛紛在美國設廠，引發歐洲車廠退出美國的悲劇，像是義大利飛雅特、法國PSA、德國VW就是那些年退出美國，至今只有VW重返。





美國本土暢銷的大型車，台灣幾乎完全絕跡。(網路截圖)

近年來，台灣開放所謂外匯（水貨）車，市場上大量的全新、二手美國製雙B車輛充斥，尤其是賓士的各種車型，由於市場接受度高，車商勇敢的進口，不怕賣不掉。因此一旦美國製造車輛關稅歸零，有人宣稱有5款車降幅可能超過4成，售價200萬以下的車「滿街跑」，讓消費者充滿期待。

市場競爭看售價

事實上，政府考慮調降美製車汽車關稅從目前的17.5％降至個位數，甚至完全取消，已經引起非美系車廠擔憂，還出現台灣賓士呼籲政府，不應只給單一國家或生產地特殊優惠，原因是，市場上的美製賓士都是外匯車商掌握，每年早已達到3-4000輛，只是帳面上都掛在賓士車品牌。台灣賓士未來也大可從美國進口賓士車，享受台美關稅，有何不可？經濟部次長何晉滄就是這樣回應。

來自美國而暢銷台灣的車子目前有15款，包括特斯拉Model 3、Model S、Model X、Model Y、福特Mustang還有產地在美國的賓士各種款式、BMW多種車款，另外是日本多個品牌，尤其是Lexus、Infiniti、Acura等等。

有人在臉書列表聲稱關稅歸零後有5款車價格降幅會超過40%，這其實有些誇張，像是339萬降至200萬或363萬降至214萬，數據都是自己推估。或345萬降至196萬降幅43%這樣的算法，399萬降至226萬降幅43%以及238萬降至135萬等等，都是過度揣測。





受惠時髦與免牌照稅，讓特斯拉成為台灣真正的美國車。(網路截圖)

美製車降價影響產業

目前的台灣車市百萬元以下仍是主流，其中80%是台灣組裝生產的日韓車，純進口的有日本馬自達、韓國起亞、歐洲德國大眾集團等。未來像日本豐田、本田與韓國現代等台灣組裝車，很可能因為美國製造關稅歸零後，出現進口車成本低於台灣組裝而放棄台裝改進口，如此才會造成台灣部分在地生產的零配件廠出現經營危機，只是，這些汽車零配件的生產是否具備經濟規模，卻不得而知。

不久前引發新聞的中國製造接近百分百進口來台組裝，已充分說明台灣製造不過是點綴的事實，渲染美國進口關稅歸零將如何挫敗台灣車業的說詞，根本是不攻自破。





早年台灣的總統座車凱迪拉克，現在消失無蹤。(網路截圖)

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