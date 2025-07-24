日本對美投資成功降關稅 南韓政府也找企業投資1千億美元

韓聯社報導，南韓政府將與民間企業一起向美國政府提出超過1千億美元的投資案，以利與美國的關稅談判。報導說，由於日本將對美國投資5500億美元，換得關稅從25%降至15%的「成果」，關稅談判前，南韓政府就與三星、SK、現代汽車、LG等四大企業接觸，取得投資承諾。

報導指出，南韓總統李在明分於14日和15日與現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光模共進晚餐，對美投資和全球貿易等交換意見。業界人士表示，與日本的投資額相比，這筆金額較小，但考慮到日本的經濟規模是南韓的兩倍多，這筆金額還是相當大。此外，如果加上政府資金，金額可能會再增加。據指出，南韓也在考慮像日本一樣創建投資基金。

南韓貿易代表團原計畫在於25日的「韓美高層2+2貿易磋商」向美國政府提出1千億美元的投資計畫，但美國財政部長貝特森日程繁忙，「2+2談判」被取消。南韓政府高層人士表示，在設立基金之前，要蒐集和整理打算在美國投資的企業的計畫，並考慮增加資金規模。

據指出，除了企業投資外，南韓政府還將尋求利用韓國進出口銀行、韓國企業銀行、韓國貿易保險公司、韓國投資公司（KIC）等金融機構的可能。

一位熟悉貿易的官員表示，日本的大規模投資承諾有助於降低對等關稅，南韓也需要提出與經濟規模相符的投資額度。