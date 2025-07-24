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南韓擬複製日本模式 承諾數千億美元投資美國 換低關稅

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
南韓產業通商資源部長呂翰九（右）7月9日在華府會晤美國商務部長盧特尼克（右）时合影。歐新社
南韓產業通商資源部長呂翰九（右）7月9日在華府會晤美國商務部長盧特尼克（右）时合影。歐新社

知情人士透露，美國與南韓商討成立一檔基金，用以投資美國境內項目，做為貿易協議的一部分，模式仿效日本與川普政府達成的協議。  

協商仍在進行中，而談判內容尚不明朗，但美方尋求總額數千億美元的出資承諾。

日本談成的協議是支持一檔5,500億美元的基金，而美國將原先威脅的25%關稅降到15%，其中涵蓋汽車產品。  

一位知情人士說，南韓的目標也是將包含汽車產品在內的關稅降到15%。協議內容可能還包括南韓承諾擴大採購美國特定商品，這部分也類似日本同意採購波音飛機及農產品的條款。  

白宮與南韓產業通商資源部均拒絕置評。  

南韓談判代表本周正在華盛頓進行磋商，產業通商資源部長呂翰九預定與美國貿易代表葛里爾會晤。不過，原定於7月25日舉行、由呂翰九與南韓企劃財政部長具潤哲，以及葛里爾與美國財長貝森特共同參與的「2+2會談」確定延期，將另外擇期舉行。

根據知情人士之一，美國商務部長盧特尼克在與南韓談判時，提出4,000億美元的要求。盧特尼克原本向川普提交的日本方案也是同樣金額，但最終被川普提高到5,500億美元。  

日本經濟規模是南韓的兩倍多，如果要求韓方承諾同等金額恐不切實際。  

部分南韓企業已先行在美布局。現代汽車董事長鄭義宣今年3月赴美時宣布210億美元投資計畫，包括擴建喬治亞州車廠，以及在路易斯安那州新建鋼鐵廠。  

如果南韓未能談成與日本類似協議，日本車企將取得競爭優勢。 專家指出，南韓現在壓力很大。 

白宮貿易顧問納瓦羅周三上彭博電視時表示：「德國車企目前相對於日本處於劣勢，因為要被課25%的關稅，現代汽車的情況也是如此。」他強調美日協議應解讀為川普與全球各國進行「具整體綜效的協議」，「此乃是整體布局的一環」。

川普當天出席AI會議時表示，他不會將「對等關稅」降到15%以龎，但若其他國家願意開放市場、移除對美出口障礙，美方將給予回報。他說：「關稅非常重要，但只要企業把握機會，市場開放可能更具價值。這種開放值得多減免些關稅。」  

關稅 川普

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