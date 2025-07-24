美韓貿易談判「三缺一」 本周無望談成協議

南韓財政部周四表示，原訂本周舉行的美韓高層貿易會談，美國財政部長貝森特因行程衝突無法出席，周五的談判勢得延後。

這場所謂「2+2」會談原定周五舉行，由雙方財政部長和貿易代表參與，但目前已確定延期。不過，南韓產業通商資源部表示，產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九和美國貿易代表葛里爾本周仍將會面，但具體時間尚未敲定。

南韓財政部表示，美方已提議儘快重新安排貝森特和南韓財政部長具潤哲會面。

首爾原本將這場周五對談視為25%關稅在8月1日生效前達成協議的關鍵時機。南韓如今寄望由呂翰九主導推動後續進展。

彭博引述知情人士報導，雙方也在討論設立對美投資基金，作為貿易協議的一環，比照日本和川普達成的協議。雖然具體內容仍不明朗，但美方一直尋求總額高達數千億美元的承諾。