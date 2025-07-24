日本輸美汽車關稅降至15% 美車廠反彈憂失競爭力

美日經過談判後，美國對日本輸美汽車和相關產品的關稅降至15%，激勵汽車類股。美系汽車製造商今天卻痛批這是「糟糕的協議」，因為美國車廠之後將比競爭對手負擔更高的鋼鋁和零件成本，處於不利地位。

美國汽車類股今天受到美日新的貿易協議激勵上漲，代表3大車廠的美國汽車政策委員會（AmericanAutomotive Policy Council）卻警告這項協議不利美國車廠和工人。

美國總統川普（Donald Trump）昨天宣布美日達成新的協議，並形容這是一項勝利。

根據協議，日本輸美汽車將被課15%的關稅，比原定自8月1日起實施的25%關稅要低。此外，白宮表示，日本將對美國投資5500億美元（約新台幣16兆元）。

3大車廠包括通用（GM）、福特（Ford）及吉普（Jeep）母公司斯特蘭蒂斯集團（Stellantis），其中通用和福特總部都在密西根州，於去年總統大選中支持川普。

美國汽車政策委員會主席布朗特（Matt Blunt）批評這是一項糟糕的協議，因為日本銷至美國的汽車幾乎不含美國零件，卻能享有較低的關稅待遇；相較之下，美國車廠還必須承受高達50%的鋼鐵和鋁進口關稅，及25%的特定汽車零件進口關稅。

美國媒體財富雜誌（FORTUNE）分析，美國車廠的反彈，凸顯在全球經濟體系中政策執行的不易之處，政策如果讓車廠或工人蒙受損失，恐進而影響選情。

白宮表示，新協議將移除目前阻礙美國汽車在日本銷售的法規，簡化出口流程，這將讓底特律製造的車輛能夠直接運到日本，並隨時準備好在日本市場上銷售。

布朗特卻質疑，包括美國、歐洲和韓國在內的汽車製造商，在日本市場僅有6%的市占率，川普政府稱的「開放市場」是否足以讓美國汽車在日本市場取得成功是個問號。

布朗特說，「這（日本）是一個很難攻破的市場」。

汽車資料分析平台iSeeCars資深分析師布勞爾（KarlBrauer）表示，這項協議一旦生效，就會讓日本車廠短期內在營運成本上具有優勢，不只相較於其他外國車廠，甚至比一些美國本土品牌還便宜；美國車廠如果在海外生產、使用很多外國零件，其實也會受到更高關稅的影響。

布勞爾也認為，接下來值得觀察的是，是否會有其他國家陸續跟進，選擇與美國妥協，不再執著於個別關稅的高低，而是著眼於與美國建立長期穩定的貿易關係。