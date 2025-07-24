比照日本架構 歐盟和美國接近就15%關稅達成協議
歐盟和美國接近達成貿易協議，美國將比照日本架構，對大多數自歐盟進口貨品設下15%的關稅。
多位外交官透露，歐盟成員國可能準備接受這個稅率，歐盟官員也爭取涵蓋汽車在內產業。其中一位外交官說，若鋼鋁的進口量超過特定配額，將面臨高達50%的更高關稅。
外交官也提醒，雖然歐盟談判代表對達成協議抱持樂觀態度，但他們也很清楚，最終還需要美國總統川普拍板，而川普最後決定難以預料。美國一位官員則說，談判仍在進行中，短期內不一定會公布協議。
歐盟外交官坦言：「日本的協議已經擺明這些條件就是敲竹槓。多數成員國雖然很不甘願，但可能還是會吞下這項協議。」
金融時報引述知情人士報導，雙方會豁免部分產品的關稅，包括飛機、酒類和醫療設備等。
金融時報報導，歐盟方面的理解是，15%的最低關稅已經把目前的關稅算進去了，算是維持現狀。而以目前27.5%的汽車關稅來說，屆時稅率將下調至15%。
川普今年援引國安法，對汽車和零組件加徵個別產業關稅。歐盟官員則積極爭取讓歐洲車廠排除在這些關稅之外。
若屆時雙方未達成協議，川普落實將關稅調高至30%的威脅，歐盟將祭出反制措施。
討論中的15%基準關稅，包含目前歐盟和美國之間平均為4.8%的最惠國稅率，等於在現行水準上再加約10%。知情人士表示，歐盟希望這項稅率也適用於藥品和半導體等產業。
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