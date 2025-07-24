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巴西向世貿抗議美國「亂徵關稅」　未直接點名川普

中央社／ 聖保羅23日專電
美國總統川普9日宣布將對巴西徵收50%關稅，雙邊緊張升級。中央社
美國總統川普9日宣布將對巴西徵收50%關稅，雙邊緊張升級。中央社

美國政府宣布自8月1日起對巴西產品徵收50%關稅，巴西在世界貿易組織（WTO）強烈批評這些措施以「武斷和混亂方式實施」，但沒有直接提及美國總統川普（DonaldTrump）。

巴西新聞網站g1報導，巴西外交部經濟金融事務司長高夫（Philip Gough）今天在世貿組織發言指出，對利用貿易措施作為干涉他國內政的工具「深表關切」，獲得40個國家支持，包括歐盟27個國家。

高夫強調，這些措施「正在擾亂全球價值鏈，並有可能使世界經濟陷入高價格和停滯的螺旋」。此外，此類單邊制裁「公然違反支撐世貿組織的基本原則，這些原則對國際貿易的運作至關重要」。

報導指出，巴西政府正考慮向世貿組織提出正式上訴，但外交人士評估，該機構解決爭端的能力已經癱瘓，即使做出決定，也沒有力量執行；就算巴西提出正式上訴，也只是一種政治姿態，不會產生有效決定。

在這種情況下，巴西與受關稅影響的其他國家聯合上訴是一種可能性。

高夫指出，巴西始終捍衛多邊貿易體系之間的合作，但如果談判無效，巴西總統魯拉（Luiz InácioLula da Silva）也考慮使用「經濟對等法」，對美國商品徵收類似關稅。巴西政府認為川普的行動試圖干預巴西國家主權，經濟對等法將允許對巴西設置貿易、法律或政治壁壘的國家或經濟集團採取報復措施。

巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）遭控政變受審，美國總統川普對巴西宣布實施50%關稅稅率，理由是巴西對他的盟友波索納洛進行「獵巫」。

關稅 川普

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